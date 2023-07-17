Мурниеце в Вашингтоне встречается с представителями Конгресса и Сената США

Во вторник и среду министр обороны встретится с представителями Конгресса и Сената США.

На конференции планируется обсудить глобальные вызовы безопасности, потенциальные возможности сотрудничества в рамках Государственной программы партнерства, укрепление безопасности киберпространства и информационного пространства, а также решения в области климатических изменений.

В конференции примут участие представители Министерства обороны США, государств-участников Государственной программы партнерства и эксперты по безопасности.

В этом году исполняется 30 лет с тех пор, как Латвия и Национальная гвардия штата Мичиган заключили партнерскую программу, первой целью которой было помочь Латвии в развитии Национальных вооруженных сил, особенно Земессардзе, после восстановления независимости. Национальные вооруженные силы сотрудничают с Национальной гвардией штата Мичиган, совместно участвуя в международных миротворческих операциях и военных учениях, а также обучая латвийских солдат и инструкторов.

Во вторник, 18 июля, Мурниеце встретится с председателем комитета по вооруженным силам Палаты представителей США Майком Роджерсом и представителем комитета Элиссой Слоткин, а также с председателем комитета по разведке Палаты представителей США Майклом Тернером, чтобы обсудить текущую геополитическую ситуацию в связи с войной России на Украине, а также развитие двустороннего оборонного сотрудничества между Латвией и США.

В среду, 19 июля, министр обороны встретится с сопредседателем Балтийской группы поддержки Сената США Чаком Грассли, чтобы обсудить сотрудничество между Латвией и США в сфере обороны.

Кроме того, запланирована встреча министра с командующим Национальной гвардией США генералом Дэниелом Хокансоном для обсуждения прошлого и будущего сотрудничества между Национальными вооруженными силами и Национальной гвардией штата Мичиган в рамках партнерской программы.

Как сообщалось, в конце прошлого года Конгресс США утвердил выделение 225 млн долларов США на финансирование развития военного потенциала всех трех стран Балтии в 2023 году.