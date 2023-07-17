Осокин выступит в Юрмале, и анонсирован концерт с Хаматовой в Даугавпилсе

В этом году, вплоть до середины осени, по всей Латвии пройдут концерты виртуоза фортепианной музыки Андрея Осокина. В программе заявлены как сольные концерты, так и полюбившаяся слушателям программа фортепианной музыки с оркестром "Три Осокина" в концертом зале "Дзинтари". В числе наиболее ожидаемых мероприятий — поэтический вечер "Сны о рояле" с Чулпан Хаматовой в Даугавпилсе.
В субботу, 30 сентября, в Доме Черноголовых состоится сольный концерт Андрея Осокина, посвященный музыке Фредерика Шопена. До сих пор эта программа звучала в различных залах Латвии и Эстонии, но не в Риге. В программе как миниатюры Шопена - вальсы, мазурки и этюды, так и масштабные произведения — баллады и полонезы. Андрей Осокин исполнит концертную программу на концертном рояле новой модели Yamaha CFX, который впервые будет доставлен в Латвию из Германии. Рояль специально для грядущего концерта подготовит выдающийся японский фортепианный настройщик Шунсуке Йокояма.
"Этот концерт станет для меня особенным. Во-первых, программа прозвучит в великолепных и несколько салонных интерьерах Дома Черноголовых, что так подходит музыке Шопена. Во-вторых, игра на новом для Латвии инструменте — Yamaha CFX, изысканное звучание которого в сочетании с гениальной музыкой позволит сделать этот вечер незабываемым. На концерте прозвучит музыка, которую Шопен написал в эмиграции. В ней выражена его глубокая любовь к своей родине, что особенно остро резонирует с нашим временем", — делится Андрей Осокин.
Программу, посвященную Ф. Шопену, Андрей Осокин также представит в середине Июля в Германии. Подробная информация о концертах по ссылке.
В числе ближайших мероприятий - концерт "Три Осокина", который пройдет 21 июля в к/з "Дзинтари". 24 августа в Доме Единства в Даугавпилсе прозвучит концертная программа "Сны о рояле" совместно с Чулпан Хаматовой.
Осенью, 16 сентября, А. Осокин вернется в вентспилский концертный зал "Латвия" с программой, посвященной композитору Ференцу Листу - его творчеству, личности и жизни. На концерте музыкант сыграет музыку Листа на уникальном вертикальном фортепиано концертного зала "Латвия". В свою очередь 14 октября в Мадонском доме культуры состоится сольный концерт пианистки "Осокин — Листу".
Билеты на концерты доступны в Biļešu Paradīze.
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