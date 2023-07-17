Осокин выступит в Юрмале, и анонсирован концерт с Хаматовой в Даугавпилсе

В субботу, 30 сентября, в Доме Черноголовых состоится сольный концерт Андрея Осокина, посвященный музыке Фредерика Шопена. До сих пор эта программа звучала в различных залах Латвии и Эстонии, но не в Риге. В программе как миниатюры Шопена - вальсы, мазурки и этюды, так и масштабные произведения — баллады и полонезы. Андрей Осокин исполнит концертную программу на концертном рояле новой модели Yamaha CFX, который впервые будет доставлен в Латвию из Германии. Рояль специально для грядущего концерта подготовит выдающийся японский фортепианный настройщик Шунсуке Йокояма.

"Этот концерт станет для меня особенным. Во-первых, программа прозвучит в великолепных и несколько салонных интерьерах Дома Черноголовых, что так подходит музыке Шопена. Во-вторых, игра на новом для Латвии инструменте — Yamaha CFX, изысканное звучание которого в сочетании с гениальной музыкой позволит сделать этот вечер незабываемым. На концерте прозвучит музыка, которую Шопен написал в эмиграции. В ней выражена его глубокая любовь к своей родине, что особенно остро резонирует с нашим временем", — делится Андрей Осокин.