Фото ⟩ Десятки людей встретили рассвет в Юрмале под звуки органа

Ивета Апкална Фото: Artis Veigurs/ пресс-фото

Создаваемые ею концертные программы на рассвете всегда отличаются продуманностью содержания и драматургией, в которых подобранные композиции органично гармонируют со звуками природы и постепенно подготавливают нас к чудесному моменту восхода солнца, даря незабываемые впечатления от прослушивания.

На этот раз, 16 июля прозвучали величественные произведения Иоганна Себастьяна Баха, духовно возвышающие опусы Петра Васкаса и Айвара Калейса, а также музыка американского минималиста Филипа Гласса, в которой пульсировала энергия жизни и бесконечности.

Галерея: концерт на рассвете