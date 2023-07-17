Фото ⟩ Десятки людей встретили рассвет в Юрмале под звуки органа

Фестиваль традиционно открыла концертом на рассвете 16 июля на пляже "Дзинтари" главная органистка Эльбской филармонии Ивета Апкална, известной как королева органа.
Создаваемые ею концертные программы на рассвете всегда отличаются продуманностью содержания и драматургией, в которых подобранные композиции органично гармонируют со звуками природы и постепенно подготавливают нас к чудесному моменту восхода солнца, даря незабываемые впечатления от прослушивания.
На этот раз, 16 июля прозвучали величественные произведения Иоганна Себастьяна Баха, духовно возвышающие опусы Петра Васкаса и Айвара Калейса, а также музыка американского минималиста Филипа Гласса, в которой пульсировала энергия жизни и бесконечности.
Галерея: концерт на рассвете
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