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Фото ⟩ Десятки людей встретили рассвет в Юрмале под звуки органа

rus.tvnet.lv
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Фото: Artis Veigurs/ пресс-фото

Фестиваль традиционно открыла концертом на рассвете 16 июля на пляже "Дзинтари" главная органистка Эльбской филармонии Ивета Апкална, известной как королева органа.

Ивета Апкална
Ивета Апкална Фото: Artis Veigurs/ пресс-фото

Создаваемые ею концертные программы на рассвете всегда отличаются продуманностью содержания и драматургией, в которых подобранные композиции органично гармонируют со звуками природы и постепенно подготавливают нас к чудесному моменту восхода солнца, даря незабываемые впечатления от прослушивания.

На этот раз, 16 июля прозвучали величественные произведения Иоганна Себастьяна Баха, духовно возвышающие опусы Петра Васкаса и Айвара Калейса, а также музыка американского минималиста Филипа Гласса, в которой пульсировала энергия жизни и бесконечности.

Галерея: концерт на рассвете

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