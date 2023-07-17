В больнице Тарту скончался семилетний мальчик, которого спасли из озера

Днем в воскресенье, 16 июля, на пляже Вереви в Эльва (Эстония) пропал семилетний мальчик, которого нашли при содействии его родителей и сотрудников береговой охраны. После того, как мальчика вытащили из воды, ему сделали массаж сердца, но, к сожалению, это не помогло. Через некоторое время ребенок скончался в больнице, пишет Rus.Postimees.
В 17:20 к сотрудникам береговой охраны обратилась женщина, у которой пропал сын, и охрана сразу же приступила к поискам ребенка. По словам пресс-секретаря обслуживающей пляж Вереви охранной фирмы G4S Максима Тууля, мальчика нашли примерно через 15 минут после предположительного момента исчезновения.
Береговой охранник вытащил ребенка из воды на мост, стал делать массаж сердца попросил вызвать скорую помощь.
Прибывшие на место медики приступили к реабилитации ребенка, незадолго до шести часов вечера его доставили в тартускую больницу.
"К сожалению, полиции сообщили, что вчера вечером семилетний мальчик скончался в больнице, - сказал пресс-секретарь полиции Ильмар Кахро. - Полиция рассматривает гибель утонувшего ребенка как несчастный случай и выражает соболезнования его близким".
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