В больнице Тарту скончался семилетний мальчик, которого спасли из озера

Днем в воскресенье, 16 июля, ​​на пляже Вереви в Эльва (Эстония) пропал семилетний мальчик, которого нашли при содействии его родителей и сотрудников береговой охраны. После того, как мальчика вытащили из воды, ему сделали массаж сердца, но, к сожалению, это не помогло. Через некоторое время ребенок скончался в больнице, пишет Rus.Postimees.