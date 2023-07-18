4 причины: Подоляк представил свою версию о том, кто взорвал Крымский мост

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своем Telegram-канале обвинил в подрыве Крымского моста Россию. По мнению Подоляка, при проведении этом у российских властей было четыре цели.
"Исходя из их нынешнего интеллектуального уровня и неспособности предвидеть последствия, это реалистичный сценарий", - пишет Подоляк. По его мнению, взорвав Крымский мост, Россия могла попытаться добиться нескольких целей:
- перехватить тему терроризма, а именно "кричать во все пропагандистские уста, что теракты осуществляет не только Россия",
- создать "живой щит" вдоль линии соприкосновения на всей оккупированной территории,
- запугать население России и агрессивно воздействовать на социальную среду в стране, чтобы показать, что это настоящая война,
- "создать кровавый и скандальный предлог для отвлечения внимания от "слабого царя" по имени Путин, блестяще продемонстрировавшего свою трусость" во время попытки военного переворота главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожа.
"Так или иначе, все это очень практично и очень характерно для России - примитивные технологические задачи и примитивные технологические решения. И неважно, что это сказывается на репутации российской Армии и российских спецслужб", - заключил Подоляк.
Галерея: 17 июля. Взрыв на Крымском мосту
Как сообщалось, после нескольких взрывов в ночь на понедельник, 17 июля, обрушился по крайней мере один пролет Крымского моста после чего движение по мосту было полностью остановлено. При взрыве моста погибла семейная пара, а их дочь находится в больнице.
Мост уже был поврежден в октябре 2022 года, когда на нем взорвался грузовик со взрывчаткой, после чего разрушились два автомобильных пролета. В то время также был поврежден близлежащий железнодорожный мост. Тогда погибли четыре человека.
Российские власти утверждали, что это была атака украинской армии, но Киев, по крайней мере, официально это отрицал.
В свою очередь, источники в рядах вооруженных сил сообщили интернет-изданию "Украинская правда", что мост был разрушен в результате операции Службы безопасности Украины (СБУ) и ее военного флота.
Председатель СБУ Василь Малюк уже заявил, что Крымский мост является законной военной целью и что после войны он расскажет об уникальных секретных операциях, проведенных украинскими спецслужбами.
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