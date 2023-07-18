4 причины: Подоляк представил свою версию о том, кто взорвал Крымский мост

Мост уже был поврежден в октябре 2022 года, когда на нем взорвался грузовик со взрывчаткой, после чего разрушились два автомобильных пролета. В то время также был поврежден близлежащий железнодорожный мост. Тогда погибли четыре человека.

Российские власти утверждали, что это была атака украинской армии, но Киев, по крайней мере, официально это отрицал.

В свою очередь, источники в рядах вооруженных сил сообщили интернет-изданию "Украинская правда", что мост был разрушен в результате операции Службы безопасности Украины (СБУ) и ее военного флота.

Председатель СБУ Василь Малюк уже заявил, что Крымский мост является законной военной целью и что после войны он расскажет об уникальных секретных операциях, проведенных украинскими спецслужбами.