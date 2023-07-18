ООН: За выход России из зерновой сделки заплатят миллионы людей

Миллионы людей, страдающих от голода, "заплатят" за решение России выйти из международной "зерновой сделки", которая гарантировала экспорт зерна Украины через Черное море, заявил в понедельник, 17 июля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Он заявил журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, что шаг Москвы "станет ударом по нуждающимся во всем мире". "Сотни миллионов людей голодают, а потребители сталкиваются с глобальным кризисом стоимости жизни. Они платят за это", - сказал Гутерриш.
Глава ООН глубоко сожалеет о решении России, но добавил, что оно не остановит усилия ООН по обеспечению беспрепятственного доступа на мировые рынки продуктов питания и удобрений из Украины и России. "В будущем нашей целью должно оставаться содействие глобальной продовольственной безопасности и стабильности мировых цен на продовольствие", - сказал Гутерриш.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия выходит из международного соглашения, разрешающего экспорт зерна из Украины через Черное море. Срок действия соглашения, которое несколько раз продлевался, закончился в понедельник.
Переговоры по "зерновой сделке" фактически прекращены, она приостановлена, заявил Песков. Однако, добавил он, "Россия вернется к "зерновой сделке" без промедления, как только будут выполнены связанные с ней договоренности".
В понедельник Россия проинформировала Турцию и Украину, а также Секретариат ООН о своих возражениях против продления "зерновой сделки", сообщила российскому пропагандистскому СМИ "РИА Новости" пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник выразил уверенность, что президент России Владимир Путин по-прежнему хочет продлить "зерновую сделку".
"Я считаю, что президент России Путин хочет продолжения этого гуманитарного моста, несмотря на сегодняшнее заявление [России]", - сказал Эрдоган журналистам в Стамбуле, имея в виду сделку по Черноморскому "зерновому коридору". Как заявил Эрдоган, он проведет переговоры с Путиным еще до назначенного на август визита российского лидера в Турцию.
22 июля прошлого года Украина и Россия с посредничеством Турции подписали соглашение с ООН о возобновлении экспорта украинских сельскохозяйственных товаров через Черное море, которое было прервано, когда 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Соглашение позволило Украине экспортировать более 32 миллионов тонн зерна, несмотря на российские военные корабли в Черном море. Большая часть этого зерна оказалась в развивающихся странах Африки, Ближнего Востока и других регионов. Если экспорт снова будет заблокирован, цены на продовольствие могут вырасти еще больше.
По сообщениям СМИ, Евросоюз рассматривает уступки российскому банку ради продления "зерновой сделки". Речь идет о создании дочерней структуры находящегося под санкциями банка "Россельхозбанк" с целью восстановления связи с международной системой платежных уведомлений SWIFT, сообщает интернет-издание "Украинская правда".
Россия объяснила свои возражения против продления соглашения препятствиями для экспорта ее сельхозпродукции и минеральных удобрений.
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