ООН: За выход России из зерновой сделки заплатят миллионы людей

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник выразил уверенность, что президент России Владимир Путин по-прежнему хочет продлить "зерновую сделку".

"Я считаю, что президент России Путин хочет продолжения этого гуманитарного моста, несмотря на сегодняшнее заявление [России]", - сказал Эрдоган журналистам в Стамбуле, имея в виду сделку по Черноморскому "зерновому коридору". Как заявил Эрдоган, он проведет переговоры с Путиным еще до назначенного на август визита российского лидера в Турцию.

22 июля прошлого года Украина и Россия с посредничеством Турции подписали соглашение с ООН о возобновлении экспорта украинских сельскохозяйственных товаров через Черное море, которое было прервано, когда 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Соглашение позволило Украине экспортировать более 32 миллионов тонн зерна, несмотря на российские военные корабли в Черном море. Большая часть этого зерна оказалась в развивающихся странах Африки, Ближнего Востока и других регионов. Если экспорт снова будет заблокирован, цены на продовольствие могут вырасти еще больше.

По сообщениям СМИ, Евросоюз рассматривает уступки российскому банку ради продления "зерновой сделки". Речь идет о создании дочерней структуры находящегося под санкциями банка "Россельхозбанк" с целью восстановления связи с международной системой платежных уведомлений SWIFT, сообщает интернет-издание "Украинская правда".

Россия объяснила свои возражения против продления соглашения препятствиями для экспорта ее сельхозпродукции и минеральных удобрений.