Есть ли жизнь после Стакиса? В Рижской думе продолжаются переговоры

Как ранее сообщил агентству LЕТА глава фракции "Нового Единства" в Рижской думе Олаф Пулкс, переговоры будут четырехсторонними.

В ходе встречи планируется предоставить партнерам информацию о планируемых работах и поговорить о возможной активизации переговоров. По мнению Пулкса, совещаний раз в неделю недостаточно для значительного прогресса.

После предыдущих переговоров на прошлой неделе исполняющий обязанности мэра столицы Вилнис Кирсис ("Новое Единство") заявил, что дух компромисса о будущем сотрудничестве в Рижской думе еще не зародился на политическом уровне.

Как сообщалось, все фракции прежней коалиции заявили об отсутствии заинтересованности в проведении внеочередных выборов.

Раскол коалиции произошел после конфликта из-за оценки работы департамента сообщения. В результате конфликта Стакис объявил об уходе с поста мэра Риги.