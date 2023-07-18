Есть ли жизнь после Стакиса? В Рижской думе продолжаются переговоры

Сегодня, 18 июля, в 11:00 партнеры по коалиции Рижской думы "Новое Единство", "За/Прогрессивные", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов (НО/ЛОР) и "Код для Риги" продолжат переговоры о возможностях продолжения сотрудничества после отставки Мартиньша Стакиса ("За/Прогрессивные") с поста мэра Риги.
Как ранее сообщил агентству LЕТА глава фракции "Нового Единства" в Рижской думе Олаф Пулкс, переговоры будут четырехсторонними.
В ходе встречи планируется предоставить партнерам информацию о планируемых работах и поговорить о возможной активизации переговоров. По мнению Пулкса, совещаний раз в неделю недостаточно для значительного прогресса.
После предыдущих переговоров на прошлой неделе исполняющий обязанности мэра столицы Вилнис Кирсис ("Новое Единство") заявил, что дух компромисса о будущем сотрудничестве в Рижской думе еще не зародился на политическом уровне.
Как сообщалось, все фракции прежней коалиции заявили об отсутствии заинтересованности в проведении внеочередных выборов.
Раскол коалиции произошел после конфликта из-за оценки работы департамента сообщения. В результате конфликта Стакис объявил об уходе с поста мэра Риги.
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