Танцоры Праздника песни "разгромили" стадион Daugava: ущерб составил несколько тыс. евро

По приблизительным подсчетам, это может быть несколько тысяч евро. Поврежден пол, не предназначенный для беготни на высоких каблуках, залиты алкоголем стены, сломан спортивный инвентарь, сорваны держатели рулонов для туалетной бумаги в женском туалете.

Дайна Маркова, исполнительный директор Праздника песни и танца, признает: "К сожалению, так получилось. Мы договорились с руководством Латвийского национального спортивного центра, который управляет стадионом Daugava, что в конце недели мы получим список повреждений. В настоящее время обследуется вся территория стадиона, а затем мы договоримся, как со всем этим быть".

Она сообщила, что Латвийский национальный культурный центр заключил договор с Латвийским национальным спортивным центром, который включает в себя и возмещение причиненного ущерба, так как он часто возникает там, где находятся большие массы людей. Исполнительный директор сказала, что договора с танцевальными коллективами не было, потому что никто не мог предположить, что кто-то может так себя вести.