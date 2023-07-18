Отдыхающие едут в Крым, несмотря на взрывы на мосту и атаки дронов

О таком разделении во вторник заявили в Ростове-на-Дону. "Регулярные в настоящее время будут направляться через паромную переправу, заказные автобусы уже следуют по альтернативному маршруту через новые регионы", — сообщили ТАСС в областном министерстве транспорта. "Новыми регионами" российские власти называют оккупированные территории Украины.

Пользоваться маршрутом через эти территории власти Крыма накануне советовали жителям полуострова и туристам на автомобилях. Им предлагают ехать через Мелитополь, Бердянск и Мариуполь.

"К северу от этого маршрута (в разных местах от 70 до 100 км) идут бои", — отмечает издание "Важные истории" (объявлено нежелательной в России организацией, а еще раньше — "иноагентом").

По подсчетам издания, за июнь сухопутный коридор из Крыма в Россию обстреляли более 20 раз. Издание "Верстка" утверждало, что с тех пор интенсивность обстрелов не изменилась.

Государственное агентство "РИА Новости" пишет, что дорога от Ростова-на-Дону до Севастополя через "новые регионы" занимает 15 часов. С учетом пробок на мосту — примерно одинаковое время, рекламирует маршрут агентство. Оккупационные власти к тому же накануне пообещали временно отменить комендантский час, чтобы направляющимся в Крым туристам было удобнее.

"Новая газета" пишет, что многие досрочно покидают Крым этим опасным маршрутом, а не едут отдыхать. Издание ссылается на водителя маршрутки.