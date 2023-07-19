Фото ⟩ Чакша, Витолиньш и другие гости вечера "Собор Парижской Богоматери"

Опера Зигмара Лиепиньша в свое время стала символом латвийской оперной музыки. Эта постановка имела огромный успех в Латвийской национальной опере и была исполнена 96 раз. CD-версия оперы стала самой востребованной записью латвийской оперной музыки. Душераздирающая музыка Зигмара Лиепиньша, трагическая история любви Эсмеральды и Квазимодо рассказывают нам о несокрушимой силе духа и способности любить без границ.