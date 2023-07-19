Фото ⟩ Чакша, Витолиньш и другие гости вечера "Собор Парижской Богоматери"

17 и 18 июля у зрителей была уникальная возможность услышать культовое концертное исполнение оперы "Собор Парижской Богоматери" Зигмара Лиепиньша. Смотрите, кто пришел на мероприятие!
Опера Зигмара Лиепиньша в свое время стала символом латвийской оперной музыки. Эта постановка имела огромный успех в Латвийской национальной опере и была исполнена 96 раз. CD-версия оперы стала самой востребованной записью латвийской оперной музыки. Душераздирающая музыка Зигмара Лиепиньша, трагическая история любви Эсмеральды и Квазимодо рассказывают нам о несокрушимой силе духа и способности любить без границ.
С 15 по 23 июля в концертном зале "Дзинтари" проходит девятый "Юрмальский фестиваль" - крупнейшее музыкальное событие лета с десятью великолепными концертами, на которые соберутся превосходные латвийские и зарубежные музыканты.
Галерея: Концерт "Собор Парижской Богоматери"
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