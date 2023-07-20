Дива на сцене и в музыке - Уте Лемпер

13 августа на гала-концерте фестиваля "Summertime – приглашает Инесса Галанте" можно будет наконец увидеть в концертном зале "Дзинтари" моноспектакль "Встреча с Марлен".
Певица и актриса. Артистка кабаре и дива. А еще – замечательный композитор. Когда Уте Лемпер впервые появилась на большой сцене в 1987 году, в качестве дебютантки получив престижную французскую награду имени Мольера за роль в знаменитом мюзикле "Кабаре", многие критики сравнивали ее с одной из ярчайших фигур золотой эпохи Голливуда – Марлен Дитрих. Спустя более чем тридцать лет, после множества успешных концертных программ, ярких выступлений на крупнейших музыкальных мероприятиях мира и приватных концертов для сильных мира сего, например для Барака Обамы и Ангелы Меркель, Уте Лемпер создала моноспектакль "Встреча с Марлен" (Rendezvous with Marlene). После головокружительного успеха на сценах Лондона, Берлина и Бродвея и множества хвалебных рецензий эту постановку можно будет наконец увидеть и в концертном зале "Дзинтари" – 13 августа на гала-концерте фестиваля "Summertime – приглашает Инесса Галанте". Кроме того, особенной эту постановку делает тот факт, что на ее создание Уте Лемпер вдохновил реальный телефонный разговор с Марлен…
Актриса, музыкант, певица…
Камера любит Уте Лемпер. И сценические прожекторы. А ее голос обожает звукозаписывающая индустрия. И на сцене, и на большом экране, и в звукозаписях Лемпер – абсолютная дива. И хотя большую часть своей сценической жизни Уте Лемпер посвятила жанру кабаре и мюзиклам – так, в 1998 году она получила престижную британскую награду Лоренса Оливье за роль Велмы в постановке легендарного мюзикла "Чикаго" – в то же время значительная доля ее творчества обращена к продуманным и концептуальным музыкальным альбомам, для создания которых она привлекала тексты всемирно известных писателей. Так, например, в сотрудничестве с Паоло Коэльо был создан альбом The 9 Secrets. В 2000 году Лемпер в сотрудничестве с североирландской группой The Divine Comedy записала музыкальный альбом Punishing Kiss, состоящий из композиций таких звезд мировой величины, как Ник Кейв, Элвис Костелло, Филипп Гласс и др., и эта запись вошла в рейтинг "Тысяча и один музыкальный альбом, который стоит послушать прежде, чем вы умрете" (1001 Albums You Must Hear Before You Die). А в последствии Лемпер и сама стала писать музыку. Для альбома The Bukowski Project она создала песни, вдохновленные поэзией Чарльза Буковски, а позднее, в альбоме Forever, обратилась к творчеству чилийского поэта Пабло Неруды. Последний альбом Уте Лемпер Time Traveler, вышедший весной 2023 года, создан в стиле легкого джаза. Однако одним из ее крупнейших проектов последнего времени, обративших на себя внимание всего мира, остается моноспектакль "Встреча с Марлен".
Один телефонный звонок
Когда Уте Лемпер только начинала свой путь актрисы и певицы, стройную, привлекательную немку из-за внешности и особого тембра голоса зачастую сравнивали с легендарной Марлен Дитрих. Примечательно, что, как и Дитрих, Уте Лемпер покинула Германию, чтобы жить и строить карьеру в Америке. Самой Уте Лемпер было неловко от этих сравнений, поэтому она отправила Дитрих открытку, в которой выразила прославленной актрисе свое уважение. И вечером 1988 года у нее зазвонил телефон… С приближением своего девяностолетия Дитрих все больше избегала появления на публике, и ее спутником и компаньоном был телефон, который она использовала, чтобы созваниваться со старыми коллегами или высказывать свое мнение сильным мира сего, а тем вечером она решила позвонить дебютантке Лемпер. За три часа разговора легендарная дива рассказала молодой певице весь свой творческий путь – от Веймарского кабаре до знаменательной роли в фильме Blue Angel, от выступления перед солдатами союзников во время Второй мировой войны до блистательных концертов в самых престижных залах мира…
Спустя тридцать пять лет после этого телефонного разговора Уте Лемпер превратила свои воспоминания о Дитрих в невероятно личный и интимный рассказ, построенный в форме диалога между Марлен и Уте. В спектакле звучат главные хиты Дитрих – Lili Marlene, Falling in Love Again и Where Have All The Flowers Gone. "Хотя спектакль длится целых два часа, скучно не будет ни на секунду. Отчасти это заслуга легендарной звезды, вдохновившей на создание спектакля, но столь же важную роль играет талант и чуткость Лемпер, рассказывающей эту историю", – пишет портал театральной критики TheaterLife.com.
Этим летом программа "Summertime – приглашает Инесса Галанте" включает шесть концертов. 10 августа на концерте в честь открытия выступят виртуозные латвийские пианисты Андрей Осокин, Рейнис Зариньш, Даумантс Лиепиньш и Аурелия Шимкус. 11 августа энергичную вечеринку устроит король балканских ритмов Shantel. 12 августа после полудня слушателей соберет концерт Инессы Галанте Viva amore, а вечером 12 августа выступит многократный участник и лауреат фестиваля в Сан-Ремо, итальянская звезда "Евровидения" Рафаэль Гвалаци. 13 августа на концерте "Молодые и яркие" на сцену поднимутся саксофонистка Илва Эшенвалде, солистка ЛНОБ Инна Клочко и скрипач Андрей Егоров. Фестиваль завершится вечером 13 августа моноспектаклем Уте Лемпер "Встреча с Марлен".
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