Дива на сцене и в музыке - Уте Лемпер

Камера любит Уте Лемпер. И сценические прожекторы. А ее голос обожает звукозаписывающая индустрия. И на сцене, и на большом экране, и в звукозаписях Лемпер – абсолютная дива. И хотя большую часть своей сценической жизни Уте Лемпер посвятила жанру кабаре и мюзиклам – так, в 1998 году она получила престижную британскую награду Лоренса Оливье за роль Велмы в постановке легендарного мюзикла "Чикаго" – в то же время значительная доля ее творчества обращена к продуманным и концептуальным музыкальным альбомам, для создания которых она привлекала тексты всемирно известных писателей. Так, например, в сотрудничестве с Паоло Коэльо был создан альбом The 9 Secrets. В 2000 году Лемпер в сотрудничестве с североирландской группой The Divine Comedy записала музыкальный альбом Punishing Kiss, состоящий из композиций таких звезд мировой величины, как Ник Кейв, Элвис Костелло, Филипп Гласс и др., и эта запись вошла в рейтинг "Тысяча и один музыкальный альбом, который стоит послушать прежде, чем вы умрете" (1001 Albums You Must Hear Before You Die). А в последствии Лемпер и сама стала писать музыку. Для альбома The Bukowski Project она создала песни, вдохновленные поэзией Чарльза Буковски, а позднее, в альбоме Forever, обратилась к творчеству чилийского поэта Пабло Неруды. Последний альбом Уте Лемпер Time Traveler, вышедший весной 2023 года, создан в стиле легкого джаза. Однако одним из ее крупнейших проектов последнего времени, обративших на себя внимание всего мира, остается моноспектакль "Встреча с Марлен".