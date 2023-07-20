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Видео ⟩ Утром в четверг на улице Краста загорелся грузовик

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Утром в четверг, 20 июля, в Риге на улице Краста у перекрестка с улицей Огрес загорелся грузовик, в результате чего осложнено движение по направлению в центр города, узнал портал Apollo.lv в Государственной полиции.

Люди в результате происшествия не пострадали.

В данный момент проезжую часть освобождают от последствий возгорания, соответственно, движение частично ограничено по направлению в центр.

Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Пожарно-спасательная служба получила вызов в 6:44. Сообщалось, что горит кабина грузовика на площади в 5 квадратных метров. Пожарные закончили работу на месте происшествия в 8:04.

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