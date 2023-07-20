Видео ⟩ Утром в четверг на улице Краста загорелся грузовик

Утром в четверг, 20 июля, в Риге на улице Краста у перекрестка с улицей Огрес загорелся грузовик, в результате чего осложнено движение по направлению в центр города, узнал портал Apollo.lv в Государственной полиции.
Люди в результате происшествия не пострадали.
🇱🇻 Krasta un Ogres ielas krustojumā aizdegusies kravas mašīna.— BreakingLV (@breakinglv) July 20, 2023
🎥 Jezduni Latvia#MaskavasForštate #Rīga #Latvija pic.twitter.com/TVyVOdD6nP
В данный момент проезжую часть освобождают от последствий возгорания, соответственно, движение частично ограничено по направлению в центр.
Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Пожарно-спасательная служба получила вызов в 6:44. Сообщалось, что горит кабина грузовика на площади в 5 квадратных метров. Пожарные закончили работу на месте происшествия в 8:04.
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