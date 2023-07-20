Имя и лицо журналиста Яниса Домбурса втянули в аферу с фейковыми новостями

Несколько дней в Facebook пользователям навязчиво предлагали рекламные сообщения о скандале с Домбурсом. При более внимательном просмотре можно заметить, что лицо Домбурса было туда вставлено, к тому же его портрет взят из старых фотоархивов.

Эти новости дошли и до самого Домбурса. Он рассказал, что изучил и обобщил эти публикации, а после обратился в полицию и к администраторам соцсетей, попросив друзей и знакомых не вестись на уловку мошенников: "Надеюсь, что все, кто это видят, понимают, что это фейк и действия мошенников".

"Очевидно, что это целая индустрия. К тому же это происходит не только в Латвии, а и в других странах - там другие популярные люди. Схема везде одинакова. Конечно, мне неприятно, что используют фото со мной, пишут какие-то кошмарные тексты, а еще и другое дело, если кто-то поверит этим фальшивым новостям. А те люди, которые могут повестись, будут ассоциировать эту аферу со мной. С этим трудно бороться", - сердит Янис.

Больше читайте в журнале Privātā Dzīve" от 18 июля.