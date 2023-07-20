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KNAB провел обыск в Сигулдской думе: к делу причастны депутат и предприниматель

rus.tvnet.lv
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KNAB. Иллюстративное фото.
KNAB. Иллюстративное фото. Фото: Edijs Palens/LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провело обыск в Сигулдской краевой думе в рамках уголовного процесса, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

Факт процессуальных действий в здании самоуправления подтвердила руководитель отдела по связям с общественностью Сигулдского краевого самоуправления Зане Леймане.

Она добавила, что самоуправление не имеет права предоставлять более подробную информацию о процессуальных действиях KNAB.

По имеющейся у агентства LETA информации, в уголовном процессе фигурируют один из депутатов думы и предприниматель.

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