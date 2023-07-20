KNAB провел обыск в Сигулдской думе: к делу причастны депутат и предприниматель

Факт процессуальных действий в здании самоуправления подтвердила руководитель отдела по связям с общественностью Сигулдского краевого самоуправления Зане Леймане.

Она добавила, что самоуправление не имеет права предоставлять более подробную информацию о процессуальных действиях KNAB.

По имеющейся у агентства LETA информации, в уголовном процессе фигурируют один из депутатов думы и предприниматель.