KNAB провел обыск в Сигулдской думе: к делу причастны депутат и предприниматель

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провело обыск в Сигулдской краевой думе в рамках уголовного процесса, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.
Факт процессуальных действий в здании самоуправления подтвердила руководитель отдела по связям с общественностью Сигулдского краевого самоуправления Зане Леймане.
Она добавила, что самоуправление не имеет права предоставлять более подробную информацию о процессуальных действиях KNAB.
По имеющейся у агентства LETA информации, в уголовном процессе фигурируют один из депутатов думы и предприниматель.
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