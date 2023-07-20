Видео ⟩ В Пурвциемсе загорелась машина; хозяин подозревает злой умысел

Валдис живет в одном из многоквартирных домов на Андромедас гатве. Мужчина уже более десяти лет паркует свою машину во дворе.

Но почему из всех стоявших во дворе машин поджигатели обратили внимание именно автомобиль Валдиса? Он предполагает, что это связано с тем, что он оставляет машину в более отдаленном месте.

Валдис уже заказал эвакуатор, который доставит машину к пункту приема металлолома. В зависимости от того, сколько денег удастся получить за машину, будет понятно, есть ли смысл задуматься о покупке другого автомобиля.

Видео: Сюжет программы Degpunktā