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Видео ⟩ Мужчину на резиновом единороге унесло в море, ему помогли спасатели

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Надувной круг. Иллюстративное фото
Надувной круг. Иллюстративное фото Фото: Marina Shvedak_nice foto/Shutterstock

Обследуя пляж Вецаки с помощью дрона, спасатели заметили за буйками мужчину, который плавал на надувном резиновом единороге, прежде чем его унесло в море, сообщает программа Degpunktā.

Один из его друзей пытался плыть за мужчиной, но спасатели поспешили на помощь пловцам на лодке.

В тот же день спасатели спасли девятилетнего ребенка, которого прибрежное течение также унесло на большую глубину.

Подробнее смотрите в сюжете Degpunktā

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