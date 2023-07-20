Видео ⟩ Мужчину на резиновом единороге унесло в море, ему помогли спасатели

Обследуя пляж Вецаки с помощью дрона, спасатели заметили за буйками мужчину, который плавал на надувном резиновом единороге, прежде чем его унесло в море, сообщает программа Degpunktā.
Один из его друзей пытался плыть за мужчиной, но спасатели поспешили на помощь пловцам на лодке.
В тот же день спасатели спасли девятилетнего ребенка, которого прибрежное течение также унесло на большую глубину.
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