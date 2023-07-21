Новость о том, что на заседании городского собрания Кохтла-Ярве (Эстония) у мэра города из платья якобы выпала грудь, на этой неделе стала бурно обсуждаться в социальных сетях. После того, как об этом написал Limon.ee, мэр Вирве Линдер поделилась ссылкой на публикацию и еще раз объяснила своим подписчикам, как она относится к свободе самовыражения. А в качестве весомого аргумента, даже опубликовала свой снимок в купальнике.
Мэр эстонского города показала себя в купальнике: Зачастую на мне одежды еще меньше, чем в "скандальном" видео!
Напомним, пост о том, что на заседание городского совета мэр города Кохтла-Ярве Вирве Линдер пришла в летнем платье с глубоким декольте, опубликовала у себя на странице популярный в Ида-Вирумаа публицист Светлана Логинова. Автор поста уточнила, что в ходе заседания из-за неловкого движения мэра грудь выпрыгнула из платья, и даже предъявила тому доказательство - скриншот с видеозаписи.
Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер призналась порталу Limon.ee, что знакома с содержанием скандального поста о "выпрыгнувшей груди", но поскольку он носит агрессивный характер и явные преувеличения со стороны человека, взявшего на себя смелость нападать публично, чиновница не сочла нужным как-то на него реагировать. Зато она прокомментировала его нашему журналисту.
"Меня поражает, что сегодня есть женщины, которые берут на себя миссию принижать и оскорблять других женщин, - сказала Вирве Линдер. - Мой смелый выбор одежды не может и не должен устраивать всех, но я буду продолжать выступать за то, чтобы Кохтла-Ярве был современным и молодежным городом в своих действиях, одежде и отношении, и я осуждаю любые формы травли и в реальной жизни, и в социальных сетях".
Вирве Линдер также поделилась новостью нашего портала у себя на страничке в Facebook, куда прикрепила свою фотографию в купальнике, подписав: "И кстати... на мне зачастую одежды еще меньше, чем в "скандальном" видео. Солнечного вам лета и только хороших мыслей, друзья!".
Конечно же, пост не мог остаться незамеченным, и под ним сразу же начались бурные обсуждения. Большая часть комментаторов, а в особенности женщины поддержали молодого политика. И даже сравнили Вирве с финским политиком Санной Марин.
"Это может случиться с каждым. Я тоже упала со стула перед аудиторией во время занятий, будучи в юбке. В основном мужская аудитория была очень деликатна. Ни у кого не возникло мысли сфотографировать это и выложить в социальные сети", - привела в пример свою неловкую ситуацию одна участница дискуссии.
"Очень явная зависть. Но и на самом деле есть кому завидовать. Молодая, умная, красивая и успешная женщина. За короткое время она успела зарекомендовать городскую управу Кохтла-Ярве с хорошей стороны. Что ж, и когда не в чем упрекнуть, придираются к мелочам. Не понимая, что они высмеивают сами себя. Продолжай в том же духе, Вирве - ты лучшая!", - пишет другая.
В стороне не осталась и политик Светлана Скребнева, которая высказалась в поддержку мэра Кохтла-Ярве:
"Мне может не нравиться платье Вирве Линдер, футболка Алара Кариса, есть мысль, что и моя им не всегда нравится. Если бы я заметила тот пикантный момент, я бы в личном сообщении деликатно предложила помощь в виде наложенного цветка или смайлика. Всегда признательна тем, кто укажет на промах, помогая исправить, а не унижать.
П.С. Моя бабушка говорила своим подружкам, в разговорах о молодежи: погодим пока оговаривать, поглядим, что наши отчебучат.
Держись, Вирве, у меня плохая новость: когда ты состаришься, твоя одежда будет безупречна, жизнь прекрасна, седые волосы прекрасно уложены, сегодняшние критики все равно будут старше, жестче, злее. Обязательно заезжай к ним в дом престарелых, дари книги о моде и контроле гнева. Сил тебе, дорогая, и новых открытых платьев!"
Участие в обсуждении приняла и автор скандального поста Светлана Логинова, которая продолжила высказывать свое недовольство мэру Кохтла-Ярве. На каждый комментарий Светлана писала замечания, и то, что участники ни в какую не соглашались с ее мнением, огорчало ее еще сильнее: "Маре, я думала, вы умнее. Увы...". Сама Линдер, уже уставшая от нападок со стороны Логиновой, ответила:
"Однако, поскольку Светлана Логинова решила отказаться от публичных комментариев (на время?) и продолжить атаку в частном порядке в моем почтовом ящике, я решил заблокировать ее ради психического здоровья ее самой, себя и вас, дорогие друзья и сторонники. Хотя я понимаю, что такое поведение может быть только следствием серьезных проблем, и по-прежнему верю, что Светлана на самом деле в душе хороший человек.
Вокруг нас и так много негатива (и есть масса возможностей выплеснуть его в группах социальных сетей) - давайте хотя бы на моей стене сохраним этот мир, где люди прекрасны и добры! Я надеюсь, что она обратится за необходимой помощью и найдет ее. Всех, кто поддержал меня здесь публично или написал мне в личные сообщения, я благодарю от всего сердца. Я горжусь тем, что меня окружают умные, сочувствующие, смелые, остроумные и позитивные люди как в реальной жизни, так и в социальных сетях!"
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