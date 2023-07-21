Мэр эстонского города показала себя в купальнике: Зачастую на мне одежды еще меньше, чем в "скандальном" видео!

П.С. Моя бабушка говорила своим подружкам, в разговорах о молодежи: погодим пока оговаривать, поглядим, что наши отчебучат.

Держись, Вирве, у меня плохая новость: когда ты состаришься, твоя одежда будет безупречна, жизнь прекрасна, седые волосы прекрасно уложены, сегодняшние критики все равно будут старше, жестче, злее. Обязательно заезжай к ним в дом престарелых, дари книги о моде и контроле гнева. Сил тебе, дорогая, и новых открытых платьев!"

Участие в обсуждении приняла и автор скандального поста Светлана Логинова, которая продолжила высказывать свое недовольство мэру Кохтла-Ярве. На каждый комментарий Светлана писала замечания, и то, что участники ни в какую не соглашались с ее мнением, огорчало ее еще сильнее: "Маре, я думала, вы умнее. Увы...". Сама Линдер, уже уставшая от нападок со стороны Логиновой, ответила:

"Однако, поскольку Светлана Логинова решила отказаться от публичных комментариев (на время?) и продолжить атаку в частном порядке в моем почтовом ящике, я решил заблокировать ее ради психического здоровья ее самой, себя и вас, дорогие друзья и сторонники. Хотя я понимаю, что такое поведение может быть только следствием серьезных проблем, и по-прежнему верю, что Светлана на самом деле в душе хороший человек.

Вокруг нас и так много негатива (и есть масса возможностей выплеснуть его в группах социальных сетей) - давайте хотя бы на моей стене сохраним этот мир, где люди прекрасны и добры! Я надеюсь, что она обратится за необходимой помощью и найдет ее. Всех, кто поддержал меня здесь публично или написал мне в личные сообщения, я благодарю от всего сердца. Я горжусь тем, что меня окружают умные, сочувствующие, смелые, остроумные и позитивные люди как в реальной жизни, так и в социальных сетях!"