Новость о том, что на заседании городского собрания Кохтла-Ярве (Эстония) у мэра города из платья якобы выпала грудь, на этой неделе стала бурно обсуждаться в социальных сетях. Чиновницу обвинили в незнании делового этикета. Мэр Вирве Линдер отвергла эти обвинения и рассказала, как относится к модным трендам и свободе самовыражения, пишет Limon.ee.
Фото ⟩ Мэр эстонского города блеснула на заседании грудью: "Мой смелый выбор одежды и не должен устраивать всех!"
Пост о том, что мэр города Кохтла-Ярве Вирве Линдер пришла на заседание городского совета в летнем платье с глубоким декольте, опубликовала у себя на странице популярный в Ида-Вирумаа публицист Светлана Логинова. Автор поста также уточнила, что в ходе заседания из-за неловкого движения мэра грудь "выпрыгнула" из платья, и даже предъявила тому доказательство - скриншот с видеозаписи.
"Мэр периодически поправляла вырез платья, чтобы случайно не обнажилась интимная часть тела выше талии. Однако одна непокорная грудь все-таки выпрыгнула из выреза платья и предстала во всей красе", - написала Логинова. Через социальные сети она публично обратилась к Вирве Линдер с вопросами, знает ли та о существовании бюстгальтера, при наличии которого подобного казуса не произошло бы, и о правилах делового этикета. Ведь и ранее мэра Кохтла-Ярве критиковали за неуместные наряды на официальных мероприятиях.
Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер призналась, что знакома с содержанием скандального поста о "выпрыгнувшей груди", но поскольку он носит агрессивный характер и содержит явные преувеличения со стороны человека, взявшего на себя смелость нападать публично, чиновница не сочла нужным как-то на него реагировать.
"Меня поражает, что сегодня есть женщины, которые берут на себя миссию принижать и оскорблять других женщин",
- говорит Вирве Линдер. Также она искренне удивлена, что вместо того, чтобы обсуждать важные вопросы, которые решались в течение почти трех часов на заседании городского совета - повышение пособия на рождение ребенка до 1000 евро, запуск службы социального транспорта и прочее - люди сосредотачивают свое внимание на глубине декольте мэра.
Тот факт, что "грудь выпала" из платья, мэр Кохтла-Ярве считает явным преувеличением автора скандального поста.
"Мой наряд соответствовал жаркой летней погоде, и в нем не было ничего неуместного, так же как и в коротких брюках, которые были в тот день на многих членах совета", - говорит Вирве Линдер.
Она не только не видит в своем платье на заседании городского совета ничего предосудительного, но обещает и впредь одеваться так, как считает нужным.
"Этикет, на который ссылается автор поста, оправдывая свои нападки, меняется с течением времени и варьируется от культуры к культуре, от класса к классу и от группы к группе, и то, что кто-то считает уместным или неуместным, очень индивидуально, - объясняет Вирве.
- Мой смелый выбор одежды не может и не должен устраивать всех, но я буду продолжать выступать за то, чтобы Кохтла-Ярве был современным и молодежным городом в своих действиях, одежде и отношении, и я осуждаю любые формы травли и в реальной жизни, и в социальных сетях".
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