Фото ⟩ Мэр эстонского города блеснула на заседании грудью: "Мой смелый выбор одежды и не должен устраивать всех!"

Пост о том, что мэр города Кохтла-Ярве Вирве Линдер пришла на заседание городского совета в летнем платье с глубоким декольте, опубликовала у себя на странице популярный в Ида-Вирумаа публицист Светлана Логинова. Автор поста также уточнила, что в ходе заседания из-за неловкого движения мэра грудь "выпрыгнула" из платья, и даже предъявила тому доказательство - скриншот с видеозаписи.

"Мэр периодически поправляла вырез платья, чтобы случайно не обнажилась интимная часть тела выше талии. Однако одна непокорная грудь все-таки выпрыгнула из выреза платья и предстала во всей красе", - написала Логинова. Через социальные сети она публично обратилась к Вирве Линдер с вопросами, знает ли та о существовании бюстгальтера, при наличии которого подобного казуса не произошло бы, и о правилах делового этикета. Ведь и ранее мэра Кохтла-Ярве критиковали за неуместные наряды на официальных мероприятиях.