Фото ⟩ Толпы покупателей на Видземском ночном рынке

При большом количестве торговцев и посетителей 19 июля Видземский рынок возобновил торговлю в вечерние часы. На ночном рынке собрались различные местные фермеры и продавцы, причем ассортимент был значительно шире, чем обычно можно наблюдать на ночном рынке. Смотрите фото!
Со среды, 19 июля, возобновлена торговля на Видземском рынке в вечерние часы - с 18:00 до 22:00.
Галерея: Новый ночной рынок
Торговля на ночном рынке будет проходить каждую среду.
Купить сезонные овощи, фрукты и ягоды, растения и саженцы, различные мясные, рыбные и молочные продукты, продукты пчеловодства и другие фермерские товары можно у местных фермеров и домашних производителей.
Если будет интерес со стороны торговцев и покупателей, количество вечерних торговых дней может быть увеличено. В настоящее время в остальные дни недели Видземский рынок открыт с 7:00 до 20:00.
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