Фото ⟩ Толпы покупателей на Видземском ночном рынке

Со среды, 19 июля, возобновлена торговля на Видземском рынке в вечерние часы - с 18:00 до 22:00.

Галерея: Новый ночной рынок

Торговля на ночном рынке будет проходить каждую среду.

Купить сезонные овощи, фрукты и ягоды, растения и саженцы, различные мясные, рыбные и молочные продукты, продукты пчеловодства и другие фермерские товары можно у местных фермеров и домашних производителей.

Если будет интерес со стороны торговцев и покупателей, количество вечерних торговых дней может быть увеличено. В настоящее время в остальные дни недели Видземский рынок открыт с 7:00 до 20:00.