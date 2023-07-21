Фото ⟩ Вейонис с супругой и другие изысканные гости концерта "Рожденные в Латвии"

20 июля в рамках Юрмальского фестиваля состоялся концерт "Рожденные в Латвии". На одной сцене встретились музыканты разных поколений. Среди артистов были тенор Александр Антоненко, пианист Вестардс Шимкус, аккордеонистка Ксения Сидорова, а также талантливые молодые музыканты. Юрмальским фестивальным оркестром управлял Айнарс Рубикис.