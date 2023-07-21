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Фото ⟩ Вейонис с супругой и другие изысканные гости концерта "Рожденные в Латвии"

rus.tvnet.lv
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Раймонд Вейонис с супругой
Раймонд Вейонис с супругой Фото: Pauls Zvirbulis/ пресс-фото

20 июля в рамках Юрмальского фестиваля состоялся концерт "Рожденные в Латвии". На одной сцене встретились музыканты разных поколений. Среди артистов были тенор Александр Антоненко, пианист Вестардс Шимкус, аккордеонистка Ксения Сидорова, а также талантливые молодые музыканты. Юрмальским фестивальным оркестром управлял Айнарс Рубикис.

​С 15 по 23 июля в концертном зале "Дзинтари" проходит девятый "Юрмальский фестиваль" - крупнейшее музыкальное событие лета с десятью великолепными концертами, на которые соберутся превосходные латвийские и зарубежные музыканты.

Галерея: гости на концерте "Рожденные в Латвии"

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