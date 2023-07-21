В центре Риги до конца лета закрывают туннель под железной дорогой

На участке улицы Дзирнаву от улицы Сатеклес до пересечения улиц Тургенева и Абренес будет закрыто движение транспорта и пешеходов, сообщили агентству LETA в управлении по связям Рижской думы.

На время строительных работ также будут изменены маршруты общественного транспорта.

Изменения коснутся автобусных маршрутов 4, 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 32, 38, 39, 43, 54 и 55 и троллейбусного маршрута номер 13.

Общественный транспорт будет курсировать от улицы Абренес до Центрального рынка и пересекать железную дорогу через тоннель на улице Гоголя. В связи с изменением маршрутов общественный транспорт не будет останавливаться на определенных остановках в центре.

Представители застройщика BeReRix сообщили агентству LETA, что до закрытия движения по улице Дзирнаву на улице Лачплеша было восстановлено полноценное четырехполосное движение.

В настоящее время в районе улицы Дзирнаву в рамках проекта Rail Baltica ведется строительство финальных опор путепровода, завершено возведение подпорных стен и близлежащей механически укрепленной грунтовой насыпи, а после завершения технических подготовительных работ начнется строительство нового железнодорожного путепровода.

С 24 июля по 31 августа планируется установить пролетные балки путепровода, построить инженерные сети по обеим сторонам улицы, а также реконструировать перекресток улиц Дзирнаву, Тургенева и Абренес.

Средняя часть железнодорожного путепровода на улице Дзирнаву была построена в начале XX века, в 1912-1914 годах, и с течением времени путепровод неоднократно расширялся за счет добавления новых конструкций (балок, подпорных стен) с обеих сторон и расширения железнодорожной насыпи. Реконструкция путепровода на улице Дзирнаву в рамках проекта Rail Baltica планируется в несколько этапов: после строительства южной части путепровода начнется демонтаж существующей инфраструктуры в северной части путепровода.