Видео ⟩ Конфликт между местными жителями перерос в поджог

Прошлой ночью в Медемциемсе вспыхнул пожар, в результате которого дотла сгорел садовый домик. Однако хозяевам дома ясно, кто виноват в случившемся, сообщает программа Degpunktā.
Дыра, проделанная в заборе, а также линия пролитого бензина указывают на конфликт, приведший к поджогу и мести.
Конфликт возник три года назад, когда один из местных жителей якобы начал вести себя эгоистично.
Хозяин сгоревшего участка говорит, что виновник пожара вообразил, что ему "принадлежит все в волости". Ранее владелица и ее семья жаловались, что мужчина загрязняет прилегающую территорию, но он не принял жалобы во внимание.
Когда жители выразили свое несогласие с его действиями, он прибег к угрозам - пообещал сжечь дом, машину и "расквитаться" с критиками.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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