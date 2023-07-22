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Видео ⟩ Конфликт между местными жителями перерос в поджог

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Пожар
Пожар Фото: Shutterstock

Прошлой ночью в Медемциемсе вспыхнул пожар, в результате которого дотла сгорел садовый домик. Однако хозяевам дома ясно, кто виноват в случившемся, сообщает программа Degpunktā.

Дыра, проделанная в заборе, а также линия пролитого бензина указывают на конфликт, приведший к поджогу и мести.

Конфликт возник три года назад, когда один из местных жителей якобы начал вести себя эгоистично.

Хозяин сгоревшего участка говорит, что виновник пожара вообразил, что ему "принадлежит все в волости". Ранее владелица и ее семья жаловались, что мужчина загрязняет прилегающую территорию, но он не принял жалобы во внимание.

Когда жители выразили свое несогласие с его действиями, он прибег к угрозам - пообещал сжечь дом, машину и "расквитаться" с критиками.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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