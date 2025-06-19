Депутаты Сейма не поддержали избрание Белте в SEPLP

В парламентских дебатах о членах SEPLP активное участие принимали депутаты от Нацобъединения. Они уделили много времени сделанным Белте несколько лет назад высказываниям о месте русского языка в латвийском медиапространстве.

Например, Инара Мурниеце (Нацобъединение) заявила, что по ее мнению, Белте не будет сильным человеком, который сможет защищать интересы Латвийского государства от нападок Кремля.

Артурс Бутанс (Нацобъединение) перед принятием решения об утверждении Клапкалне в должности сказал, что 35 лет в Латвии было три бастиона, которые разделяли граждан Латвии на латышей и русских: памятник оккупации, система образования на двух языках, а также медиапространство.

Бутанс отметил, что публичные высказывания Клапкалне и ее прежняя деятельность на Латвийском радио свидетельствуют не о новом подходе, а об укреплении старого порядка.

"Только SEPLP сейчас пытается облечь это в новую личину - "новый подход": немного сократив контент на русском языке; раз в неделю выставляя статью на польском; говоря, что теперь мы работаем на всех языках нацменьшинств, а в номенклатуре продолжая двуязычие; оплачивая двуязычие из госбюджета; не соблюдая концепцию национальной безопасности, которая с 1 января предусматривает отказ от русского языка полностью", - сказал Бутанс.

Бутанс также подверг критике Белте, которого охарактеризовал как пророссийски настроенного.

Скайдрите Абрама ("Прогрессивные") призвала голосовать за Белте, отметив, что это сильный профессионал, от которого SEPLP только выиграет.