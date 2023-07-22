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"Дико неприятно": Макс Корж сообщил о переносе концерта в Риге

rus.tvnet.lv
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Афиша концерта Макса Коржа
Афиша концерта Макса Коржа Фото: https://korzhriga.lv

Белорусский рэп-исполнитель Макс Корж сообщил, что его сольный концерт в Риге, который должен был состояться 29 июля, перенесен, пишет белорусский портал "Зеркало" со ссылкой на Telegram-канал исполнителя.

По словам Коржа, органам безопасности нужен дополнительно месяц, чтобы подготовить Ригу к концерту.

"Братики, сестрички, мне самому дико неприятно вам это сообщать, осознавая, сколько планов обрушится, - написал музыкант. - Вы и без меня понимаете, что это, к сожалению, необычный концерт. Но если мы уже решили добить его до конца, давайте сделаем это".

По словам Коржа, концерт предварительно может состояться 2 сентября этого года.

Информация о переносе мероприятия появилась и на официальном сайте рижского концерта.

Макса Коржа называют "белорусским Эминемом" и "голосом поколения". Он - единственный исполнитель из Беларуси, который у себя на родине собрал стадион "Динамо" - Минск" (35 тысяч человек) - самую большую площадку страны, пишут организаторы.

Отметим, что концерт переносится уже не в первый раз.

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