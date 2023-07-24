Парламент Израиля ограничит полномочия Верховного суда

После нескольких дней дебатов по законопроекту проголосовали 64 из 120 депутатов Кнессета, то есть все представители правящей коалиции.

Оппозиция бойкотировала голосование. Одобренный законопроект является частью более широкого пакета реформ, которые, по мнению оппонентов, угрожают демократии в Израиле.

Запланированные правительством реформы вызвали массовые протесты, которые в течение нескольких месяцев привлекали внимание всего мира, однако в воскресенье на улицы Тель-Авива также вышло большое количество демонстрантов, которые хотели выразить свою поддержку законопроекту.

Законопроект означает, что Верховный суд больше не сможет объявлять решения правительства "необоснованными", и критики опасаются, что это может способствовать коррупции и произвольным назначениям на высокие посты.

Правительство, в свою очередь, указывает, что в настоящее время судьи чрезмерно вмешиваются в процесс принятия политических решений, тем самым подрывая баланс между различными ветвями власти.