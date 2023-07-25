Кремль эскалирует зерновую блокаду Украины. Россия начала бомбить дунайские порты

Для атаки на порт Рени в ночь на понедельник российская армия использовала иранские беспилотники. Глава Одесской области Олег Кипер сообщил, что три дрона были сбиты, остальные разрушили ангар с зерновыми и повредили резервуары для хранения грузов.

У самой границы НАТО

Поскольку порт Рени расположен недалеко от границы с Молдовой и через Дунай от Румынии, аналитики полагали, что Россия не рискнет бомбить объект в сотне метрах от территории страны-члена НАТО.

Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил возмущение твитом:

"Я решительно осуждаю атаки России против украинской гражданской инфраструктуры на Дунае, в непосредственной близости от Румынии. Эта эскалация создает серьезные риски для безопасности в Черном море. Она также влияет на будущий транзит зерна из Украины и, следовательно, на глобальную продовольственную безопасность", - написал он.

В условиях, когда на поставках зерна из черноморских портов Украины фактически поставлен крест, Дунай считался основной альтернативой, поскольку экспорт грузовиками и по железной дороге через Молдову и западную границу Украины с ЕС вызывает растущее недовольство фермеров в Польше и других странах.