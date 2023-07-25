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Пожарным в понедельник пришлось тушить гнездо аистов

rus.tvnet.lv/LETA
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Аист в гнезде
Аист в гнезде Фото: Shutterstock

Вчера в Латвии сгорело несколько автомобилей, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

За прошедшие сутки пожарные выезжали по вызову на тушение микроавтобуса, легкового автомобиля, электросамоката, электрического трансформатора, электрического столба, оставленной без присмотра на плите пригоревшей еды, гнезда аистов, проводов и в четырех случаях - мусора.

В целом, по данным VUGD, минувшие сутки были спокойными: в службу поступило 35 вызовов, в том числе 12 на тушение пожаров, 15 - на спасательные работы, восемь вызовов оказались ложными.

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