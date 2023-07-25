Пожарным в понедельник пришлось тушить гнездо аистов

За прошедшие сутки пожарные выезжали по вызову на тушение микроавтобуса, легкового автомобиля, электросамоката, электрического трансформатора, электрического столба, оставленной без присмотра на плите пригоревшей еды, гнезда аистов, проводов и в четырех случаях - мусора.

В целом, по данным VUGD, минувшие сутки были спокойными: в службу поступило 35 вызовов, в том числе 12 на тушение пожаров, 15 - на спасательные работы, восемь вызовов оказались ложными.