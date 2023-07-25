В Валмиере полиция просит отозваться очевидца, возможно, попытки совершить развратные действия

Сотрудники Видземского регионального управления Государственной полиции в Валмиере просят отозваться очевидца - мужчину, который 22 июля 2023 года в 04:30 возле лестницы на улице Озола у озера Дзирнаву в Валмиере разговаривал с мужчиной, который, возможно, пытался совершить развратные действия в отношении молодой женщины.