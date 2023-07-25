В Валмиере полиция просит отозваться очевидца, возможно, попытки совершить развратные действия

В Валмиере полиция просит отозваться мужчину, который мог стать очевидцем попытки совершить развратные действия в отношении женщины, сообщает агентство LETA.
Сотрудники Видземского регионального управления Государственной полиции в Валмиере просят отозваться очевидца - мужчину, который 22 июля 2023 года в 04:30 возле лестницы на улице Озола у озера Дзирнаву в Валмиере разговаривал с мужчиной, который, возможно, пытался совершить развратные действия в отношении молодой женщины.
Valsts policija aicina atsaukties aculiecinieku – vīrieti, kurš 22.jūlijā plkst. 04:30 netālu no Ozola ielas kāpnēm pie Dzirnavu ezeriņa, Valmierā, uzrunāja kādu vīrieti, kurš iespējams mēģināja veikt netiklas darbības ar gados jaunāku sievieti, zvanot 64201312, 27887735 vai 110. pic.twitter.com/qRWg8DkAPT— Valsts policija (@Valsts_policija) July 25, 2023
Полиция просит очевидца отозваться, позвонив в Государственную полицию по номерам телефона 64 201 312, 27 887 735 или 110.
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