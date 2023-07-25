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В Валмиере полиция просит отозваться очевидца, возможно, попытки совершить развратные действия

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Госполиция. Иллюстративное фото
Госполиция. Иллюстративное фото Фото: Diāna Lozko/LETA

В Валмиере полиция просит отозваться мужчину, который мог стать очевидцем попытки совершить развратные действия в отношении женщины, сообщает агентство LETA.

Сотрудники Видземского регионального управления Государственной полиции в Валмиере просят отозваться очевидца - мужчину, который 22 июля 2023 года в 04:30 возле лестницы на улице Озола у озера Дзирнаву в Валмиере разговаривал с мужчиной, который, возможно, пытался совершить развратные действия в отношении молодой женщины.

Полиция просит очевидца отозваться, позвонив в Государственную полицию по номерам телефона 64 201 312, 27 887 735 или 110.

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