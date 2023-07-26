"Во-первых, спецслужбы Великобритании, скорее всего, помогли Зеленскому с театральной постановкой в Буче".

Вскоре после того, как российская армия покинула Бучу, туда приехала международная организация по защите прав человека Human Rights Watch, которая брала интервью у местных жителей, в том числе у врачей, у работников аварийной службы и морга. Human Rights Watch также собрала фотографии, записи с телефонов и камер видеонаблюдения, снятые во время оккупации. По свидетельствам местных жителей, российская армия без разбора стреляла по местным мирным жителям и вламывалась в их дома, а также убивала людей, обвиняя их в поддержке нацизма. Свидетельства можно прочесть на домашней странице организации (здесь).

Схожее расследование провела и международная правозащитная организация Amnesty International, а также международные СМИ, например, немецкое Deutsche Welle и газета New York Times из США, которая кроме прочего опубликовала спутниковые снимки Бучи.

Добавим, что в сообщении бюро Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных наций отмечено, что российские военные многократно пытали и убивали гражданских жителей Украины.

О том, что Зеленский якобы является агентом МИ6, свидетельствует его встреча с директором ведомства Ричардом Муром в 2020 году, на которой они обсуждали дезинформацию и фейковые новости. По словам Риттера, британская внешняя разведка дала задачу Зеленскому справиться со СМИ, которые мешают представить Россию в качестве врага Западу. Мур в мае якобы также тайно был в Ватикане, когда Зеленский там встретился с папой римским Франциском. Этим утверждениям Риттер также никаких доказательств не предоставляет.

Вывод: Постановка массовых убийств в Буче является популярным, но необоснованным кремлевским нарративом. Несколько организаций по защите прав человеки и СМИ опубликовали свидетельства людей, фотографии и видео, а также спутниковые снимки, которые свидетельствуют о преступлениях российской армии в Буче.