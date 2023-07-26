Неправда, что массовые убийства в Буче были постановкой

В социальной сети Facebook снова получили популярность утверждения, будто массовые убийства в Буче были театральной постановкой. Этот кремлевский нарратив без каких-либо доказательств пересказывает бывший инспектор по вооружениям ООН Скотт Риттер.
Хотя после массовых убийств в Буче, пригороде Киева, прошло уже больше года и существует ряд доказательств вины России в произошедшем, кремлевская пропаганда продолжает обвинять в случившемся Украину. Этот нарратив в фильме "Агент Зеленский", который появился в середине июля, распространил и Риттер. Фрагмент этого фильма в переводе на русский язык получил популярность и в Латвии. В свою очередь, президента Украины Владимира Зеленского Риттер на видео называет агентом британской разведки.
В марте прошлого года российские военные во время оккупации Бучи убили несколько сотен мирных граждан Украины. Российские должностные лица, в том числе президент России Владимир Путин, отрицают причастность российских военных к убийствам и называют их сфабрикованными. Постановка убийств в Буче стала популярным и постоянным повествованием Кремля и прокремлевских дезинформаторов. Об этом уже ранее сообщал Re:Check и другие фактчекеры.
Риттер является бывшим инспектором по вооружениям ООН, был осужден за осуществление развратных действий к подростку и часто распространяет кремлевскую пропаганду. В недавнем фильме, который он опубликовал на платформе YouTube, Риттер рассказывает, что президент Украины Зеленский является агентом внешней разведки Великобритании (МИ6), поэтому спецслужбы этой страны помогли ему сфабриковать убийства в Буче:
"Во-первых, спецслужбы Великобритании, скорее всего, помогли Зеленскому с театральной постановкой в Буче".
Вскоре после того, как российская армия покинула Бучу, туда приехала международная организация по защите прав человека Human Rights Watch, которая брала интервью у местных жителей, в том числе у врачей, у работников аварийной службы и морга. Human Rights Watch также собрала фотографии, записи с телефонов и камер видеонаблюдения, снятые во время оккупации. По свидетельствам местных жителей, российская армия без разбора стреляла по местным мирным жителям и вламывалась в их дома, а также убивала людей, обвиняя их в поддержке нацизма. Свидетельства можно прочесть на домашней странице организации (здесь).
Схожее расследование провела и международная правозащитная организация Amnesty International, а также международные СМИ, например, немецкое Deutsche Welle и газета New York Times из США, которая кроме прочего опубликовала спутниковые снимки Бучи.
Добавим, что в сообщении бюро Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных наций отмечено, что российские военные многократно пытали и убивали гражданских жителей Украины.
О том, что Зеленский якобы является агентом МИ6, свидетельствует его встреча с директором ведомства Ричардом Муром в 2020 году, на которой они обсуждали дезинформацию и фейковые новости. По словам Риттера, британская внешняя разведка дала задачу Зеленскому справиться со СМИ, которые мешают представить Россию в качестве врага Западу. Мур в мае якобы также тайно был в Ватикане, когда Зеленский там встретился с папой римским Франциском. Этим утверждениям Риттер также никаких доказательств не предоставляет.
Вывод: Постановка массовых убийств в Буче является популярным, но необоснованным кремлевским нарративом. Несколько организаций по защите прав человеки и СМИ опубликовали свидетельства людей, фотографии и видео, а также спутниковые снимки, которые свидетельствуют о преступлениях российской армии в Буче.
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