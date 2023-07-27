Некоторые водители столкнулись с ситуацией, когда получали штрафы за стоянку на парковке между Рижским центральным рынком и Городским каналом, хотя всего лишь проезжали мимо. Они считают эти штрафы абсурдными и необоснованными, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
Скандал с парковкой у Центрального рынка: компания отменит штрафы
Водитель Юрис рассказал, что один раз проезжал там мимо, но была пробка. "Они прислали мне штраф, так как они считают - если ты больше 10 минут находишься в этой зоне, система или компьютер сразу же выписывает штраф", - поделился он опытом.
Предприятие Park Expert в письменном ответе указало, что ситуация возникла из-за ошибки технического оборудования и теперь ошибка исправлена. В свою очередь, во второй половине дня в среду, 26 июля,
Центральный рынок распространил сообщение, что с предприятием достигнута договоренность о том, что проблемы с необоснованной выпиской штрафов будут устранены, а необоснованно выписанные штрафы - аннулированы.
Между тем портал Rus.Lsm.lv в передаче "Сегодня вечером" сообщил о рижанке Елене, которая получила штраф за то, что якобы простояла на парковке 18 часов.
"11 июля я получила штраф от компании Park Expert, в котором написано, что я с 29 по 30 марта находилась на их парковке 18 часов. К штрафу были приложены два QR-кода, где можно увидеть факт моего нарушения. Я отсканировала, смотрю, понимаю, что меня сфотографировали в тот момент, когда я ехала. То есть видно, что также стояла припаркованная машина, а я ехала по улице Централтиргус в сторону Stockmann. 29-е число - час с копейками. Я ехала за ребенком в школу. И 30-е число - семь с копейками. Это мы ехали с утра в школу. В том же направлении", - рассказала она.
Несмотря на то, что на фото видно, что автомобиль находится в движении, женщина все равно была оштрафована за 30 евро за неоплату парковки.
Как рассказали передаче в Центре защиты прав потребителей (РТАС), учреждение получает жалобы на компанию Park Expert ежедневно.
"В этом году мы получили шесть заявлений и провели почти 50 консультаций. Нужно признать, что число консультаций очень выросло именно в течение последних недель. Когда многие люди получили информацию об этих штрафах. Часто нарушение было зафиксировано давно, пару месяцев назад", - рассказала представитель PTAC Санита Гертмане, отметив, что начато расследование, и если будет констатирована нечестная коммерческая практика, то Park Expert может быть оштрафована на сумму до 300 тысяч евро.
В четверг, 27 июля, стало известно, что представители Рижского центрального рынка решили проблему с компаний Park expert. Об этом сообщает Rus.Lsm.lv.
Передача сообщает что все штрафы, которые были выписаны водителям будут аннулированы.
Для этого водителям необходимо обратиться в саму компанию. Park expert пересмотрит и аннулирует штрафы. Также компания обязалась улучшить работу системы контроля.
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