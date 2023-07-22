Видео ⟩ Водителей с удостоверениями инвалидов штрафуют на парковке Центрального рынка

На парковке Центрального рынка царит хаос - водители не знают, где парковать автомобили с удостоверением инвалида. У знака, указывающего на это, разрешено останавливаться только двум машинам. Припаркованные там машины, скорее всего, все равно будут оштрафованы.

В программу Bez Tabu уже поступило несколько жалоб от людей, несправедливо оштрафованных на парковках Центрального рынка в июле.

В компания Park Expert, которая предоставляет услуги парковки, подтвердили, что люди с ограниченными возможностями могут бесплатно парковать свои автомобили на специальных парковочных местах. В компании подчеркнули, что ошибочно отправленные штрафы будут аннулированы.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu