Видео ⟩ Водителей с удостоверениями инвалидов штрафуют на парковке Центрального рынка

Через пару месяцев после того, как рижанка Марта привезла свою бабушку на Рижский центральный рынок, она получила два штрафа за нарушение правил на парковке рынка. Но свою машину с действующим удостоверением инвалида она поставила на парковочное место для инвалидов, сообщает программа Bez Tabu.
На парковке Центрального рынка царит хаос - водители не знают, где парковать автомобили с удостоверением инвалида. У знака, указывающего на это, разрешено останавливаться только двум машинам. Припаркованные там машины, скорее всего, все равно будут оштрафованы.
В программу Bez Tabu уже поступило несколько жалоб от людей, несправедливо оштрафованных на парковках Центрального рынка в июле.
В компания Park Expert, которая предоставляет услуги парковки, подтвердили, что люди с ограниченными возможностями могут бесплатно парковать свои автомобили на специальных парковочных местах. В компании подчеркнули, что ошибочно отправленные штрафы будут аннулированы.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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