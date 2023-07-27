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Видео ⟩ В Нью-Йорке загорелся и упал строительный кран

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В Нью-Йорке загорелся строительный кран
В Нью-Йорке загорелся строительный кран Фото: Скриншот с Telegram Nexta

Утром в среду, 26 июля, в Нью-Йорке загорелся, а после этого разрушился строительный кран. При падении обломки крана задели небоскреб и упали на улицу в утренний час пик. Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел на западе Манхэттена в 07:30 утра по местному времени. Загорелась кабина строительного крана, после чего верхняя часть крана начала рушиться и упала на улицу.

В результате происшествия шесть человек получили травмы, в том числе пожарные. Какое-то время движение по прилегающим улицам было перекрыто, а на месте работали экстренные службы.

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