Фантадром, Спридитис и другие: детская концертная программа в Верманском саду в четверг

Во время концерта прозвучат уже ставшие золотой классикой песни Иманта Калниньша из таких анимационных фильмов как Zaķīšu pirtiņa, Zelta sietiņš, Kabata и музыка Зигмара Лиепиньша из цикла Pasaciņas, а также музыка Иманта Земзарса из мультфильма Fantadroms.

Прозвучит и музыкальное сопровождение из игрового фильма для детей Sprīdītis.

Концертную программу создали и исполнят музыканты, уже известные по другим популярным концертам - Кристине Паже, Дидзис Бардо, Риналдс Максимовс и Кристс Крузкопс. Сами музыканты предстанут в образах различных мультипликационных персонажей. Программа рассчитана для всей семьи.