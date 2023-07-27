Фантадром, Спридитис и другие: детская концертная программа в Верманском саду в четверг

В Риге в Верманском саду в четверг, 27 июля, в 19:00 состоится концертная программа для детей на основе музыки из самых популярных латвийских анимационных и полнометражных фильмов, сообщил Департамент внешних коммуникаций Рижской думы.
Во время концерта прозвучат уже ставшие золотой классикой песни Иманта Калниньша из таких анимационных фильмов как Zaķīšu pirtiņa, Zelta sietiņš, Kabata и музыка Зигмара Лиепиньша из цикла Pasaciņas, а также музыка Иманта Земзарса из мультфильма Fantadroms.
Прозвучит и музыкальное сопровождение из игрового фильма для детей Sprīdītis.
Концертную программу создали и исполнят музыканты, уже известные по другим популярным концертам - Кристине Паже, Дидзис Бардо, Риналдс Максимовс и Кристс Крузкопс. Сами музыканты предстанут в образах различных мультипликационных персонажей. Программа рассчитана для всей семьи.
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