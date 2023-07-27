Видео ⟩ Максим Галкин навестил Лайму Вайкуле

На видео артист покидает дом артистки на велосипеде, прощаясь с ней: "Мы спортсмены, пока!".

"И он уехал в закат…" - так подписала Вайкуле видео.

Ранее Лайма Вайкуле подтвердила, что Алла Пугачева уже давно приехала в Латвию. Лайма ждет Примадонну с супругом на своем фестивале в качестве гостей.

"Она [Пугачева. - Прим. ред.] будет участвовать как мой критик".

Насчет участия Максима Галкина Вайкуле не стала раскрывать все карты, лишь сказала, что, может быть, что-то будет, но все зависит от настроения.

Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala пройдет в концертном зале "Дзинтари" с 26 по 30 июля.

Хедлайнером фестиваля в этом году стала Танита Тикарам - британско-немецкая поп/фолк-певица и автор песен, известная такими хитами, как Twist in my Sobriety и Good Tradition.

26 июля впервые в Латвии балет знаменитого украинского хореографа и режиссера Елены Коляденко Freedom Ballet представит танцевальный спектакль "Шкаф", а 29 июля в рамках фестиваля Лайма Вайкуле даст долгожданный сольный концерт.

Кроме этого, в фестивале примут участие такие артисты, как Вера Брежнева, Оля Полякова, Верка Сердючка, Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Айя Андреева, Янис Стибелис, проект SunStroke, Dagamba и многие другие.

Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala проводится в концертном зале "Дзинтари" с 2015 года и является одним из самых масштабных музыкальных событий в культурной жизни Латвии. Каждый раз фестиваль собирает на своей сцене известных музыкантов и перспективных новых исполнителей поп-, рок-, джазовой и классической музыки из Европы, Средней Азии и Америки.

Билеты в кассах Biļešu Serviss и на сайте biļešuserviss.lv.