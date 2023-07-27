В некоторых региональных больницах закроют отделения акушерства, травматологии и хирургии

Поэтому планируется обеспечить профиль травматологии и ортопедии в больницах более высокого, четвертого и пятого, уровня, а также в Екабпилсской региональной больнице по географическому принципу. До реализации плана эта услуга будет предоставляться Мадонской больницей, а конкретное решение будет принято позже, когда Екабпилсская региональная больница сможет обеспечить необходимые человеческие ресурсы по травматологическому профилю.

В свою очередь, на основании оценки загруженности коек хирургического профиля планируется рассмотреть вопрос о его сохранении в дневном стационаре Прейльской и Сигулдской больниц, так как количество хирургических коек в стационаре в этих больницах убыточно и не соответствует установленным критериям, отмечают в Минздраве. Хирургических пациентов планируется направлять в Даугавпилсскую региональную больницу и Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу. При этом во всех больницах планируется усилить отделение неотложной медицины и приема пациентов, где будет оказываться первая помощь.

Профиль гинекологии планируется сохранить во всех больницах, осуществляющих уход за беременными и родовспоможение. С учетом демографических тенденций и старения общества профиль внутренних болезней планируется сохранить в больницах всех уровней.

Кроме того, планируемые изменения предусматривают сохранение педиатрического профиля во всех больницах от второго до пятого уровня, которые соответствуют установленным требованиям и критериям качества. В больницах, которые не смогут выполнить требования, будет сохранена должность педиатра в отделении неотложной медицины и приема пациентов и наблюдение за пациентами. В рамках сети по сотрудничеству больниц планируется более тесное сотрудничество Детской клинической университетской больницы с региональными больницами, говорится в докладе.

В настоящее время доклад представлен на рассмотрение партнерам по сотрудничеству и социальным партнерам, а также заинтересованным министерствам. Как больницы, так и другие партнеры смогут представить свои предложения и мнения. Министерством также будут проведены индивидуальные встречи с больницами, чтобы ответить на все вопросы о планируемых изменениях, в том числе о медицинских профилях, количестве специалистов и финансах, сообщили в Минздраве.

Как сообщалось, Минздрав подчеркивает, что существующая больничная сеть в Латвии будет сохранена, а изменения коснутся организации работы больниц.