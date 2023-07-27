Фото ⟩ Цена и предложение лисичек и черники на Центральном рынке

Природа щедра! И не только в садах, которые мы засаживаем сами, но и в лесах, каждый год радующих нас своими дарами, которые самые умелые собиратели спешат продать на рынке. И хотя засуха сильно повлияла на рост и грибов, и ягод, нельзя сказать, что леса совсем опустели. Портал Receptes.lv отправился выяснить, как обстоят дела с лесной продукцией на Рижском центральном рынке.