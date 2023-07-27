Фото ⟩ Цена и предложение лисичек и черники на Центральном рынке

Природа щедра! И не только в садах, которые мы засаживаем сами, но и в лесах, каждый год радующих нас своими дарами, которые самые умелые собиратели спешат продать на рынке. И хотя засуха сильно повлияла на рост и грибов, и ягод, нельзя сказать, что леса совсем опустели. Портал Receptes.lv отправился выяснить, как обстоят дела с лесной продукцией на Рижском центральном рынке.
Если еще сравнительно недавно лисичек на рынке было не найти, то теперь они есть на нескольких прилавках.
Галерея: Дары леса на Рижском центральном рынке
Так, за литр лисичек придется выложить от 5 до 8 евро, а цена за килограмм составляет 17 евро.
Не самая низкая цена, но принимая во внимание, что грибной сезон только набирает оборот - возможно, все не так страшно.
В лесу также появилась первая черника. Цена на нее на рынке тоже рознится: от 4 евро за литр или 5,50 за килограмм.
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