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Фото ⟩ Грибники показывают, что уже можно собрать в латвийских лесах

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no facebook.com

Грибники из группы Sēņu medniekiem в Facebook делятся успехами, достигнутыми во вторник в латвийских лесах.

После продолжительной засухи в Латвии в последнее время все чаще идут дожди. В связи с этим активизировались грибники. Портал Apollo.lv посмотрел, как они справились со сбором грибов в начале этой недели.

Так, жители делятся как крупными находками, так и символическими. 

Пользовательница Лилита опубликовала снимки пары горсточек лисичек и подберезовика, которые она нашла в окрестностях Гробини. 

Фото: Скриншот

В свою очередь, Санте во вторник в Салдусском крае повезло: она набрала целое 10-литровое ведро, а грибов было так много, что пришлось идти во второй раз. 

Фото: Скриншот

Линде тоже улыбнулась удача: смотрите, сколько лисичек она нашла в окрестностях Барты. 

Фото: Скриншот

В Страдской волости Лауре удалось найти лишь горстку лисичек. 

Фото: Скриншот

А Марек из Кекавской волости был лаконичен: "Что-то можно собрать".

Фото: Скриншот

Мартиньш говорит, что в стороне Кандавы дела идут хорошо. Он добавил, что два полных ведерка собрал за неполных три часа. 

Фото: Скриншот

Лиене пишет, что была в стороне Цесиса. Ей удалось собрать 4-литровое ведерко лисичек.

Фото: Скриншот

Одна пользовательница также пишет: "Сегодня [во вторник] была в стороне Яунпиебалги, собрала ведерко. Но только там, где в прошлом году лес был более редкий и открытый".

"Раза четыре ходила в лес точно, и впустую. И наконец. И наконец-то в Даугавпилсе можно найти какой-то гриб для соуса", - пишет Виктория. 

В свою очередь, в Тукумском крае Маре удалось собрать столько: 

Фото: Скриншот

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