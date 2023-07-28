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Полиция разыскивает пропавшую в Риге Элизу 2009 года рождения

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Элиза Богданова
Элиза Богданова Фото: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает без вести пропавшую Элизу Богданову 2009 года рождения, которая в четверг, 27 июля, вышла из дома по улице Малиенас в рижском микрорайоне Межциемс и до сих пор не вернулась.

В последний раз девочку видели 27 июля в 7 часов утра.

Приметы: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, короткие волосы. Была одета в черный джемпер с капюшоном, зеленоватые брюки, на ногах - кроссовки Nike. С собой у нее был черный мобильный телефон Redmi Note 10.

Государственная полиция просит отозваться всех, кто знает возможное местонахождение подростка, позвонив по номеру телефона 110.

Фото: Valsts policija

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