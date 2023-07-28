Набор веса, давление и другие признаки того, что вам не хватает клетчатки (и как исправить ситуацию)

Пять симптомов, которые могут указывать на нехватку клетчатки

"Рекомендуется принимать около 35-45 граммов клетчатки в день, но многие люди не принимают и половины необходимого количества клетчатки. Клетчатка особенно важна для людей, занимающихся активными видами спорта, для тех, у кого диагностирован повышенный уровень холестерина, а также для тех, кто хочет избавиться от лишнего веса, но указанное количество клетчатки каждый день должен принимать каждый. Если в рационе большое количество различных видов закусок, лакомств и переработанных продуктов, но мало фруктов, овощей и зерновых, в организме развивается дефицит балластных веществ, о чем сигнализируют различные нарушения здоровья", - подчеркивает сертифицированный фармацевт Apotheka Алина. Флейшмане.

Вздутие живота или запор. Клетчатка помогает пище продвигаться по пищеварительному тракту и увеличивает объем стула, смягчая его и тем самым обеспечивая регулярную дефекацию. Одним из первых симптомов, который может указывать на недостаточное потребление клетчатки, является расстройство желудка. Вы можете испытывать регулярное вздутие живота, запоры или другие желудочно-кишечные проблемы.

Отсутствие чувства насыщения. Клетчатка замедляет усвоение питательных веществ и позволяет дольше чувствовать себя сытым. Если пища не содержит достаточно клетчатки, человек вскоре снова почувствует голод, что приведет к тому, что он съест больше, чем необходимо, и у него будет гораздо больше соблазна перекусить между приемами пищи.