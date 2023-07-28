Переворот в Нигере: у сторонников путчистов замечены российские флаги

Сторонники путча в Нигере устроили митинг у здания парламента страны. У некоторых из них были российские флаги.
Часть митингующих позже напала на штаб-квартиру партии свергнутого президента Мохамеда Базума и подожгла ее.
Официально Россия, наряду с другими странами, выступила за освобождение свергнутого президента Базума, которого удерживают путчисты.
На данный момент неясно, кто руководит западноафриканской страной. Командующий армией выступил в поддержку путчистов, по его словам, ради сохранения единства вооруженных сил.
Сама хунта не объявляла, кто ее возглавляет.
По государственному телевидению повторялось ночное заявление о свержении президента, перемежавшееся с патриотической музыкой и стихами из Корана. Программу новостей, обычно выходящую в эфир в обеденное время, в этот раз не показали.
Однако в столице Нигера Ниамее магазины и рынки открылись в обычное время, а после утренних ливней на улицы вышли и сторонники путчистов.
Сотни из них собрались у здания Национальной ассамблеи. Некоторые размахивали флагами, другие держали плакаты "Долой Францию!" и "Иностранные базы вон!".
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Нигер - один из ключевых партнеров Запада в регионе
Нигер до 1960 года был колонией Франции, которая до сих пор сохраняет там значительное влияние и военные базы.
Эта страна, богатая урановой рудой, — один из главных партнеров Запада в Сахеле (регионе, примыкающем к пустыне Сахара с юга), здесь базируются не только французские, но и американские войска, помогающие местным властям бороться с вооруженными исламистскими движениями.
Значение Нигера для этой кампании возросло еще больше после переворотов в соседних Мали и Буркина-Фасо. Эти перевороты также сопровождались выражениями симпатии к России; Мали стала одной из главных баз ЧВК "Вагнер" в Африке и заняла пророссийскую позицию по многим вопросам.
"Мы считаем, что переворот — это антиконституционная затея, и мы в принципиальном плане всегда в таких случаях занимаем очень четкую позицию", — заявил в четверг министра иностранных дел России Сергей Лавров.
Свергнутый демократически избранный президент Нигера Базум поддерживал контакты к президентом Украины и присоединился к "Крымской платформе".
В четверг утром французский военно-транспортный самолет приземлился на французской военной базе в Нигере, невзирая на объявленное новой хунтой закрытие границ. Хунта выразила протест Франции.
Украина потеряла союзника?
Георгий Эрман, Украинская служба Би-би-си:
Пока только четыре государства Африки подключились к Крымской платформе, целью которой является возврат Крыма под контроль украинской власти. Нигер во главе с президентом Мохамедом Базумом был одной из этих стран.
Он также поддерживал территориальную целостность Украины в ООН.
До полномасштабной войны Украина и Нигер не имели каких-либо развитых политических отношений или активной торговли.
Но после телефонного разговора Владимира Зеленского с Мохамедом Базумом в августе 2022 года — первого в истории двух государств — Нигер принял решение поддержать Крымскую платформу.
Пока неясно, как будет развиваться внешняя политика Нигера в условиях правления военной хунты, но вероятно, что Украина потеряла одного из друзей в Африке.
Дело в том, что все страны Западной Африки, в которых с 2020 года к власти пришли военные хунты — Мали, Буркина-Фасо и Гвинея, — или воздерживаются, или не принимают участие в голосованиях в Генеральной Ассамблее ООН по резолюциям в поддержку территориальной целостности Украины.
Более того, Мали, где размещены наемники ЧВК «Вагнер» и которая получает военную помощь от России, в феврале 2023 года была одной из двух африканских стран (вместе с Эритреей), которая проголосовала против резолюции в поддержку целостности Украины в ООН.
МИД Украины уже осудил государственный переворот в Нигере.
Точно так же, как США и ЕС, которые рассматривали Нигер как ключевого партнера в обеспечении безопасности в регионе Сахель, подвергающемся нападениям джихадистов и вооруженных банд.
Только несколько недель назад страну посещал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который обещал Нигеру, выполняющему, по его словам, стабилизирующую роль в регионе, сотни миллионов евро на поддержание безопасности и приобретение летального оружия, в том числе боеприпасов для вертолетов.
Теперь это обещание могут взять назад, поскольку ЕС не поддерживает нелегитимные правительства.
И в таком случае хунта Нигера может обратиться за помощью к России и ЧВК "Вагнер", которая уже присутствует в трех странах Сахеля, где происходят конфликты: Мали, Буркина-Фасо и Судане.