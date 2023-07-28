Переворот в Нигере: у сторонников путчистов замечены российские флаги

Он также поддерживал территориальную целостность Украины в ООН.

До полномасштабной войны Украина и Нигер не имели каких-либо развитых политических отношений или активной торговли.

Но после телефонного разговора Владимира Зеленского с Мохамедом Базумом в августе 2022 года — первого в истории двух государств — Нигер принял решение поддержать Крымскую платформу.

Пока неясно, как будет развиваться внешняя политика Нигера в условиях правления военной хунты, но вероятно, что Украина потеряла одного из друзей в Африке.

Дело в том, что все страны Западной Африки, в которых с 2020 года к власти пришли военные хунты — Мали, Буркина-Фасо и Гвинея, — или воздерживаются, или не принимают участие в голосованиях в Генеральной Ассамблее ООН по резолюциям в поддержку территориальной целостности Украины.

Более того, Мали, где размещены наемники ЧВК «Вагнер» и которая получает военную помощь от России, в феврале 2023 года была одной из двух африканских стран (вместе с Эритреей), которая проголосовала против резолюции в поддержку целостности Украины в ООН.

МИД Украины уже осудил государственный переворот в Нигере.

Точно так же, как США и ЕС, которые рассматривали Нигер как ключевого партнера в обеспечении безопасности в регионе Сахель, подвергающемся нападениям джихадистов и вооруженных банд.

Только несколько недель назад страну посещал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который обещал Нигеру, выполняющему, по его словам, стабилизирующую роль в регионе, сотни миллионов евро на поддержание безопасности и приобретение летального оружия, в том числе боеприпасов для вертолетов.

Теперь это обещание могут взять назад, поскольку ЕС не поддерживает нелегитимные правительства.