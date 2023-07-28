Фото ⟩ Смотрите, как прошел Праздник микрорайонов в Кенгарагсе!

Этим летом праздничные песни и настроение уже можно было и еще предстоит услышать и почувствовать в 10 районах Риги. Так, первый Праздник микрорайонов состоялся в прошлую субботу, 22 июля, в Кенгарагсе. Ищите себя на фото или листайте галерею, чтобы посмотреть, как все прошло!