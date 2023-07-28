Фото ⟩ Смотрите, как прошел Праздник микрорайонов в Кенгарагсе!

Этим летом праздничные песни и настроение уже можно было и еще предстоит услышать и почувствовать в 10 районах Риги. Так, первый Праздник микрорайонов состоялся в прошлую субботу, 22 июля, в Кенгарагсе. Ищите себя на фото или листайте галерею, чтобы посмотреть, как все прошло!
Галерея: Праздник микрорайонов в Кенгарагсе 22 июля
Всех желающих приглашали провести увлекательный день в парке Кенгарагса - принять участие в творческих мастерских, посетить "квартал районных объединений и предприятий", исследовать окрестности в "квартале познания" и насладиться разнообразными концертами и театральными представлениями в течение всего дня.
На Праздники микрорайонов приглашаются все - как жители самого района и жители Риги, так и гости столицы. И вот уже в эту субботу праздничный настрой можно будет поймать сразу в двух района Риги:
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