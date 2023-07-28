В субботу Праздники микрорайонов пройдут сразу в двух районах Риги

Этим летом в 10 районах Риги у каждого желающего появится возможность посетить особое мероприятие, во время которого можно будет развлечься, отдохнуть, узнать что-то новое, а также познакомиться с новыми людьми. В эту субботу, 29 июля, праздники пройдут сразу в двух районах столицы - Золитуде и Чиекуркалнсе!
29.07 - Золитуде
- Место: У гимназии северных стран (Ziemeļvalstu ģimnāzija);
- Начало: 12:00.
29 июля в гости приглашает Золитуде! На сцене ожидаются разнообразные мероприятия - спектакли для семей и детей, концерты французской музыки, рок-н-ролла, латышских и мировых хитов, кантри, а также танцевальный вечер под руководством Катрины Диманты и группы Folk kardio.
На территории фестиваля будут организованы зона аттракционов, пленэр и тематические творческие мастерские, содержание которых будет связано с различными легендами об истории микрорайона Золитуде.
Параллельно будет развернута палатка микрорайона, где будут проходить обсуждения и беседы о проблемах Золитуде и видении его будущего.
Сценическая программа
- 12:00 - Постановка для детей Kur kaijas ziemo;
- 13:00 - Постановка для детей Kartonstāsti;
- 14:00 - Концерт группы Kopā Reti Esoša Draugu Organizācija, или K.R.E.D.O.;
- 15:00 - Концерт Андриса Эрглиса;
- 16:00 - Концерт группы Klaidonis;
- 17:00 - Концерт Лаймиса Раценайса и Le Petit Paris;
- 18:00 - Концерт Эльзы Розентале;
- 19:00 - Концерт группы TirkizBand;
- 20:00 - Концерт Ивара Петерсонса;
- 21:00 - Выступление Катрины Диманты и группы Folk kardio.
На территории
12:00-18:00 - Зона аттракционов Mazais stiprinieks, творческие мастерские, пленэр, дискуссионная палатка.
29.07 - Чиекуркалнс
- Место: Чиекуркалнский перекресток (Čiekurkalna krustceles);
- Начало: 12:00.
В тот же день - 29 июля - праздник будет отмечать и Чиекуркалнс! Это прекрасная возможность встретиться с друзьями и познакомиться с соседями, провести время с семьей, послушать выступления известных групп Carnival Youth и Thunder, попеть и потанцевать с Рижским танцевальным клубом, принять участие в мероприятиях в течение всего дня, поучаствовать в творческих и образовательных мастерских.
Во время праздника все желающие смогут посетить палатку Центра жителей Рижского региона, познакомиться и пообщаться с координаторами района - активными людьми, которые посвящают свои силы тому, чтобы сделать свой район лучше, безопаснее и приятнее для жизни. У соседей будет возможность вместе обсудить, что изменилось в Чиекуркалнсе за последние годы и что можно изменить своими силами.
Сценическая программа
- 12:10-13:00 - Концерт группы Carnival Youth;
- 13:30-14:30 - Концерт группы Nova;
- 15:00-15:45 - Час танцев - Danču darbnīca;
- 16:00-16:20 - Концерт детской вокальной студии Чиекуркалнса;
- 17:00-17:40 - Народные танцы и танцевальный семинар для взрослых;
- 18:00-18:45 - Концерт группы Royal Fox;
- 19:00-20:00 - Кукольный театр Maska;
- 20:00-20:40 - Концерт дижкокле;
- 21:00-22:00 - Концерт группы Pērkons.
На территории же будет доступно большое количество мероприятий и творческих пунктов. Подробнее - здесь.
Праздники микрорайонов пройдут с 22 июля по 26 августа и подчеркнут культурное и историческое значение каждого района Риги.
Подробнее - здесь.
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