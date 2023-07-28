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В субботу Праздники микрорайонов пройдут сразу в двух районах Риги

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Чиекуркалнс
Чиекуркалнс Фото: wikipedia.org/wiki

Этим летом в 10 районах Риги у каждого желающего появится возможность посетить особое мероприятие, во время которого можно будет развлечься, отдохнуть, узнать что-то новое, а также познакомиться с новыми людьми. В эту субботу, 29 июля, праздники пройдут сразу в двух районах столицы - Золитуде и Чиекуркалнсе!

29.07 - Золитуде

  • Место: У гимназии северных стран (Ziemeļvalstu ģimnāzija);
  • Начало: 12:00.

29 июля в гости приглашает Золитуде! На сцене ожидаются разнообразные мероприятия - спектакли для семей и детей, концерты французской музыки, рок-н-ролла, латышских и мировых хитов, кантри, а также танцевальный вечер под руководством Катрины Диманты и группы Folk kardio.

На территории фестиваля будут организованы зона аттракционов, пленэр и тематические творческие мастерские, содержание которых будет связано с различными легендами об истории микрорайона Золитуде.

Параллельно будет развернута палатка микрорайона, где будут проходить обсуждения и беседы о проблемах Золитуде и видении его будущего.

Сценическая программа

  • 12:00 - Постановка для детей Kur kaijas ziemo;
  • 13:00 - Постановка для детей Kartonstāsti;
  • 14:00 - Концерт группы Kopā Reti Esoša Draugu Organizācija, или K.R.E.D.O.;
  • 15:00 - Концерт Андриса Эрглиса;
  • 16:00 - Концерт группы Klaidonis;
  • 17:00 - Концерт Лаймиса Раценайса и Le Petit Paris;
  • 18:00 - Концерт Эльзы Розентале; 
  • 19:00 - Концерт группы TirkizBand;
  • 20:00 - Концерт Ивара Петерсонса; 
  • 21:00 - Выступление Катрины Диманты и группы Folk kardio.

На территории

12:00-18:00 - Зона аттракционов Mazais stiprinieks, творческие мастерские, пленэр, дискуссионная палатка. 

29.07 - Чиекуркалнс

  • Место: Чиекуркалнский перекресток (Čiekurkalna krustceles);
  • Начало: 12:00.

В тот же день - 29 июля - праздник будет отмечать и Чиекуркалнс! Это прекрасная возможность встретиться с друзьями и познакомиться с соседями, провести время с семьей, послушать выступления известных групп Carnival Youth и Thunder, попеть и потанцевать с Рижским танцевальным клубом, принять участие в мероприятиях в течение всего дня, поучаствовать в творческих и образовательных мастерских.

Во время праздника все желающие смогут посетить палатку Центра жителей Рижского региона, познакомиться и пообщаться с координаторами района - активными людьми, которые посвящают свои силы тому, чтобы сделать свой район лучше, безопаснее и приятнее для жизни. У соседей будет возможность вместе обсудить, что изменилось в Чиекуркалнсе за последние годы и что можно изменить своими силами.

Сценическая программа

  • 12:10-13:00 - Концерт группы Carnival Youth;
  • 13:30-14:30 - Концерт группы Nova;
  • 15:00-15:45 - Час танцев - Danču darbnīca;
  • 16:00-16:20 - Концерт детской вокальной студии Чиекуркалнса;
  • 17:00-17:40 - Народные танцы и танцевальный семинар для взрослых;
  • 18:00-18:45 - Концерт группы Royal Fox;
  • 19:00-20:00 - Кукольный театр Maska;
  • 20:00-20:40 - Концерт дижкокле;
  • 21:00-22:00 - Концерт группы Pērkons.

На территории же будет доступно большое количество мероприятий и творческих пунктов. Подробнее - здесь

Праздники микрорайонов пройдут с 22 июля по 26 августа и подчеркнут культурное и историческое значение каждого района Риги.

Подробнее - здесь.

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