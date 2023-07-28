В субботу Праздники микрорайонов пройдут сразу в двух районах Риги

29.07 - Чиекуркалнс

Место: Чиекуркалнский перекресток (Čiekurkalna krustceles);

Начало: 12:00.

В тот же день - 29 июля - праздник будет отмечать и Чиекуркалнс! Это прекрасная возможность встретиться с друзьями и познакомиться с соседями, провести время с семьей, послушать выступления известных групп Carnival Youth и Thunder, попеть и потанцевать с Рижским танцевальным клубом, принять участие в мероприятиях в течение всего дня, поучаствовать в творческих и образовательных мастерских.

Во время праздника все желающие смогут посетить палатку Центра жителей Рижского региона, познакомиться и пообщаться с координаторами района - активными людьми, которые посвящают свои силы тому, чтобы сделать свой район лучше, безопаснее и приятнее для жизни. У соседей будет возможность вместе обсудить, что изменилось в Чиекуркалнсе за последние годы и что можно изменить своими силами.

Сценическая программа

12:10-13:00 - Концерт группы Carnival Youth;

13:30-14:30 - Концерт группы Nova;

15:00-15:45 - Час танцев - Danču darbnīca;

16:00-16:20 - Концерт детской вокальной студии Чиекуркалнса;

17:00-17:40 - Народные танцы и танцевальный семинар для взрослых;

18:00-18:45 - Концерт группы Royal Fox;

19:00-20:00 - Кукольный театр Maska;

20:00-20:40 - Концерт дижкокле;

21:00-22:00 - Концерт группы Pērkons.

На территории же будет доступно большое количество мероприятий и творческих пунктов. Подробнее - здесь.

Праздники микрорайонов пройдут с 22 июля по 26 августа и подчеркнут культурное и историческое значение каждого района Риги. Подробнее - здесь.