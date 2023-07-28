Фото и Видео ⟩ Максим Галкин и Алла Пугачева приехали на Laima Rendezvous Jūrmala

28 июля на сцене концертного зала "Дзинтари" в рамках фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala выступят Лайма Вайкуле, Интарс Бусулис, Alekseev, Оля Полякова, Макс Барских, Мария Максакова, Айя Андреева, Танита Тикарам, Верка Сердючка и многие другие. Мероприятие посетили Максим Галкин и Алла Пугачева.
Напомним, билеты на сегодняшний и воскресный концерты уже распроданы, однако у вас еще есть возможность стать частью события, посетив зрелищный концерт в субботу, на котором Лайма Вайкуле первый раз за долгое время будет сиять на сцене в компании друзей-артистов. Присоединяйтесь, чтобы окунуться в атмосферу элегантного, блестящего и неповторимого фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala.
Ziedot.lv и фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala'23 открыли счет для пожертвований в пользу украинских детей, пострадавших от войны, и в этом их поддерживают Боно, Diplo, Arctic Monkeys и Queens of the Stone Age за послание мира на фестивале.
Видео: Алла Пугачева и Максим Галкин
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