Фото и Видео ⟩ Максим Галкин и Алла Пугачева приехали на Laima Rendezvous Jūrmala

Напомним, билеты на сегодняшний и воскресный концерты уже распроданы, однако у вас еще есть возможность стать частью события, посетив зрелищный концерт в субботу, на котором Лайма Вайкуле первый раз за долгое время будет сиять на сцене в компании друзей-артистов. Присоединяйтесь, чтобы окунуться в атмосферу элегантного, блестящего и неповторимого фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala.