Видео ⟩ Снижены требования к физической подготовке для будущих пограничников

Директор Государственного пограничного колледжа Марик Петрушин заявил, что уже в предыдущие годы при отборе курсантов колледжа наблюдалось ухудшение физической подготовки молодежи, поэтому было принято решение о снижении требований к физической подготовке.

Представитель Государственной пограничной охраны, также сообщил, что в будущем в колледж будут принимать молодых людей, которые медленнее бегают или меньше отжимаются, однако добавил, что во время учебы эти недостатки постараются устранить.

Также представитель пограничной охраны отметил, что повседневная работа пограничников в основном проходит перед монитором компьютера, однако физическая подготовка должна быть на хорошем уровне.

Пограничники должны иметь возможность действовать оперативно в ситуациях, когда нелегальные иммигранты пытаются пересечь границу с применением физической силы.

Видео: Сюжет Латвийского телевидения