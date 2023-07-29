Сожжение Корана: кто обострил конфликт Европы с мусульманами

Почему реакция Багдада оказалась столь жесткой?

В социальных сетях некоторые иракцы выразили сомнение в разумности реакции иракского правительства. Однако этому есть несколько объяснений, считает исследователь по вопросам международной безопасности, руководитель Европейского центра по изучению проблем борьбы с терроризмом и разведки Джассим Мохамад.

По его мнению, "жесткое решение иракского правительства о высылке шведского посла, скорее всего, было принято с целью сдерживания движения ас-Садра, а также по собственным идеологическим и религиозным причинам", - заявил он DW. Исследователь полагает, что "настроение иракской улицы склоняется к религиозному экстремизму". Кроме того, последние события могут способствовать возвращению ас-Садра на политическую сцену, где его сторонники будут позиционировать себя в качестве оппозиции иракскому правительству, - полагает Мохамад. Ас-Садр официально ушел из иракской политики в 2022 году, однако религиозный лидер по-прежнему способен вывести на улицы большое количество демонстрантов, уверен эксперт.

Боевое прошлое Момики

В социальных сетях утверждается, что Салван Момика является уроженцем одной из областей на севере Ирака и принадлежит к христианской конфессии. На своей странице в Facebook он называет себя "мыслителем и писателем... свободным атеистом". А проведенные им акции, по его словам, свидетельствуют об его отношении к религии.