Украина обстреливает позиции РФ боеприпасами из Северной Кореи

Снаряды северокорейского производства, о применении которых ранее в Украине не знали, журналистам газет продемонстрировали солдаты, обстрелявшие россиян из советского ракетного комплекса "Град" под Бахмутом.

По маркировке видно, что большая часть этих боеприпасов была произведена в 80-х и 90-х годах.

На примере этих снарядов видно, что в крупнейшем сухопутном конфликте в Европе со времен Второй мировой войны одновременно используются разные поколения боевой техники со всего мира, начиная от устаревшей советской техники и заканчивая современным высокоточным оружием, отмечает издание.

Командующий украинской артиллерией Руслан признался газете, что северокорейские снаряды часто дают осечки или не взрываются. Журналистов предупредили, чтобы они не подходили слишком близко к ракетным установкам, потому что северокорейские боеприпасы "очень ненадежны и иногда делают сумасшедшие вещи". Несмотря на это, украинцы продолжают их использовать. "Нам нужны все ракеты, которые мы можем достать", - сказал Руслан.

Северная Корея считается одним из немногих союзников России в войне, поэтому маловероятно, что страна сама поставляла боеприпасы Украине. Артиллеристы рассказали Financial Times, что снаряды были "изъяты" с корабля "дружественным" государством. Минобороны Украины предположило, что северокорейские ракеты могли быть трофеями от армии РФ.