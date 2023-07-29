Дочь латвийской певицы отказалась поработать с Джорджем Клуни

В августе в концертном зале "Дзинтари" в последний раз пройдет фестиваль "Summertime - приглашает Инесе Галанте", который радовал публику в течение 17 лет. Оперная певица решила, что пора позволить дочери посвятить себя собственной карьере, пишет издание Privatā Dzīve.
Галанте решила, что пора закрыть эту страницу своей музыкальной жизни. Это решение удивило многих. Основная причина, которую приводит Инесе - в том, что она не хочет, чтобы ее дочь Диана строила свою карьеру и жизнь исключительно на этом событии.
Говорится, что именно дочь придала фестивалю европейский колорит и элегантность - с красной ковровой дорожкой, цветами, произведениями искусства. "Ей удалось заставить людей почувствовать себя на настоящем празднике, когда они приходят на фестиваль", - хвалит Диану Инесе.
Оперная певица рассказывает, что этой весной ее дочери поступило предложение поработать с голливудским актером Джорджем Клуни, которого нужно было подготовить к съемкам. "Диана отказала известному актеру, потому что уже были назначены встречи с артистами нашего фестиваля. Я сказала дочери: "Отложи все, езжай и делай то, что нравится, что у тебя на душе". Но Диана так глубоко во всем этом, она очень ответственная и делает это с полной отдачей".
Это событие также заставило Инесе задуматься о том, что пора что-то менять.
Подробнее в номере журнала Privatā Dzīve от 25 июля.
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