Дочь латвийской певицы отказалась поработать с Джорджем Клуни

Галанте решила, что пора закрыть эту страницу своей музыкальной жизни. Это решение удивило многих. Основная причина, которую приводит Инесе - в том, что она не хочет, чтобы ее дочь Диана строила свою карьеру и жизнь исключительно на этом событии.

Говорится, что именно дочь придала фестивалю европейский колорит и элегантность - с красной ковровой дорожкой, цветами, произведениями искусства. "Ей удалось заставить людей почувствовать себя на настоящем празднике, когда они приходят на фестиваль", - хвалит Диану Инесе.

Оперная певица рассказывает, что этой весной ее дочери поступило предложение поработать с голливудским актером Джорджем Клуни, которого нужно было подготовить к съемкам. "Диана отказала известному актеру, потому что уже были назначены встречи с артистами нашего фестиваля. Я сказала дочери: "Отложи все, езжай и делай то, что нравится, что у тебя на душе". Но Диана так глубоко во всем этом, она очень ответственная и делает это с полной отдачей".

Это событие также заставило Инесе задуматься о том, что пора что-то менять.

Подробнее в номере журнала Privatā Dzīve от 25 июля.