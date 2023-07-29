В Царникаве откроется средняя школа

В настоящее время в Адажском крае две средних школы - Адажская средняя школа и Адажская свободная вальдорфская школа, а также основная школа в Царникаве.

По данным Государственной информационной системы образования, начиная с 2018/2019 учебного года, количество учащихся в Царникавской основной школе увеличивается 1 сентября каждого учебного года. В этом учебном году основную школу закончили 48 учеников.

Самоуправление согласует решение об открытии средней школы с Министерством образования и науки.