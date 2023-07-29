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В Царникаве откроется средняя школа

rus.tvnet.lv/LETA
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Школьный класс. Иллюстративное фото.
Школьный класс. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere/LETA

Согласно решению Адажской краевой думы, с 1 сентября следующего года Царникавская основная школа будет преобразована в среднюю школу с открытием 10-го класса.

В настоящее время в Адажском крае две средних школы - Адажская средняя школа и Адажская свободная вальдорфская школа, а также основная школа в Царникаве.

По данным Государственной информационной системы образования, начиная с 2018/2019 учебного года, количество учащихся в Царникавской основной школе увеличивается 1 сентября каждого учебного года. В этом учебном году основную школу закончили 48 учеников.

Самоуправление согласует решение об открытии средней школы с Министерством образования и науки.

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