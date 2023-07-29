В Саласпилсе два человека упали в воду с дамбы ГЭС

В полночь помощь спасателей потребовалась в Саласпилсской волости, где два человека соскользнули в воду с защитной дамбы ГЭС и не могли самостоятельно добраться до берега.

Спасатели с помощью веревки спасли двух человек, которые были переданы медикам.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 131 дорожно-транспортное происшествие, в авариях пострадали 30 человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

Всего в сфере дорожного движения принято 342 решения об административных правонарушениях, в том числе 162 за превышение скорости и одно за агрессивное вождение.

С другой стороны, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено два административных и шесть уголовных дел.