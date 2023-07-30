Фото ⟩ Алла Пугачева одна приехала на заключительный день Laima Rendezvous Jūrmala

Напомним, 29 июля состоялся бенефис музы фестиваля Лаймы Вайкуле. Вишенкой на торте стало выступление Максима Галкина, который взял микрофон сидя в зале и совместно с Лаймой исполнил "Листья желтые" Раймонда Паулса на латышском языке. Зал остался в полном восторге от этого неожиданного дуэта. Максим продемонстрировал умение владеть латышским языком, восхитив публику своим исполнением и смелостью. Организаторы ранее сообщали, что Лайма готовит сюрприз и будут присутствовать друзья, и как всегда сдержала свое обещание.